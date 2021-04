Ministra Zalaquett lanza junto al alcalde de La Reina fono "S.O.S. Mujer"

Agencia Aton

12.04.2021

Este lunes, la ministra del Trabajo, Mónica Zalaquett, lanzó el fono de denuncia municipal "S.O.S. Mujer", que le permitirá a las mujeres de La Reina contar con una red de apoyo en caso de violencia intrafamiliar.



En conjunto con el alcalde de La Reina José Manuel Palacios, la comunicadora social explicó: "Llevamos un año viviendo momentos tremendamente difíciles, con una cuarentena que evidencia aún más el flagelo de la violencia en contra de la mujer".



Zalaquett explicó que el fono S.OS. permitirá "llegar a tiempo para que las mujeres no se sientan desprotegidas", además de hacer un llamado a "los alcaldes y alcaldesas de Chile. Sigamos el ejemplo de La Reina, Las Condes, Providencia, necesitamos el compromiso a lo algo de nuestro país. 'S.O.S. Mujer' es un paso importante para mitigar y ojalá erradicar la violencia en contra de la mujer".



La ministra advirtió que en el primer trimestre de 2021 hubo un incremento del 80% de llamadas por violencia intrafamiliar en relación al primer trimestre del año pasado. "Es una batalla sin tregua que tenemos que dar entre todos y todas", indicó.



"Como Gobierno central tenemos nuestros canales de atención, le 1455 y el Whatsapp silencioso. Pero la manera más efectiva siempre será trabajar con los gobiernos locales. No es que las mujeres de La Reina tendrán una atención distinta, sino que va a ser más local y coordinada. Lo que hacemos es ampliar la red", agregó.



En tanto, el alcalde Palacios comentó "la posibilidad de incorporar una pulsera, que le permita a la mujer activarla en caso de tener cualquier tipo de problema, no solo de seguridad".



Al respecto, Zalaquett explicó que "esta tarde, a las 4 la Comisión Mixta sesiona por el monitoreo telemático. Hace décadas que Chile monitoreaba esta ley y será un avance sustancial en materia de prevención Cuando hablaba de las pulseras, es un aspecto de tecnología fundamental. Este proyecto de ley permitirá que los tribunales de familia y los tribunales penales permita usar los dispositivos en casos de cautela y no en condena, que es llegar tarde".