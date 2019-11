Ministro Alberto Espina asegura que los carabineros están "absolutamente desbordados"

24Horas.cl TVN

27.11.2019

La mañana de este miércoles, el ministro de Defensa, Alberto Espina, concurrió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en la que se analizó el informe entregado por Amnistía Internacional.

En ese contexto, el ministro enfatizó que "la situación que está viviendo el país es extremadamente crítica en materia de seguridad, extremadamente crítica. Se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia, bajo ninguna circunstancia (...) asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle de ciudadanos, policías y Carabineros absolutamente desbordados".

Por lo anterior, precisó que "es un deber, no es un favor a Chile, que las autoridades políticas sean capaces de concordar medidas de seguridad para proteger a los chilenos. No va a haber ni va a subsistir otro acuerdo, de otra naturaleza, si no hay respeto al orden público y mínimas garantías de que no se van a producir ataques como se están produciendo permanentemente".

Recordemos que durante este martes se filtró un audio de Carabineros, en el que narran que se vieron sobrepasados tras lo ocurrido en el centro comercial Belloto, donde un grupo de encapuchados los atacó con molotov, piedras, entre otros elementos.