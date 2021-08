Ministro Bellolio llamó a candidaturas a "respetar su palabra" y no apoyar cuarto retiro

Agencia Aton

11.08.2021

Después del anuncio de la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta noviembre, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, emplazó a los candidatos presidenciales para que "cumplan su palabra" y no apoyen el proyecto de cuarto retiro al 10% de las AFP que empezó a ser tramitado hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara.



El titular de la Segegob aseguró que el Ejecutivo quiere "avanzar en la reforma de pensiones" y que "hemos entregado todas las ayudas necesarias y les hemos dicho a los chilenos que vamos a seguir acompañándolos en la recuperación".



Además, Bellolio remarcó la prolongación del IFE universal y la creación del IFE laboral: "Lo que quiso hacer el Presidente es dar certezas de que el IFE universal, que hoy le llega a 16 millones de personas y que fue por junio, julio, agosto y septiembre (50%), se va a extender ahora a octubre y noviembre, junto a un IFE laboral. Es decir, una persona que tiene IFE y encuentra un empleo, no lo pierde, se complementa".

De esta forma, indicó que "los argumentos que se ocupaban antes para los retiros es que faltaban los recursos, hoy día están esos recursos, se han extendido" recordando que "varias candidaturas presidenciales y otros dijeron que si se extendía este IFE, y además nosotros agregamos el IFE, no concurrían las justificaciones, pues bien, ahora espero que cumplan su palabra".



Frente a la posibilidad de que el Gobierno nuevamente acuda al Tribunal Constitucional para frenar el cuarto retiro, el secretario de Estado dijo que en La Moneda no quieren llegar "ni siquiera a esa situación" y "que sea rechazado antes".



"Hoy día el sentido común indica que no podemos dejar a 6 millones de personas sin sus pensiones, y lo que hay que hacer es aprobar la reforma a las pensiones, y hemos continuado con las ayudas sociales que sabemos que son muy relevantes para millones de chilenos", sentenció.