Ministro Chadwick confirma que carabinera que golpeó a fotógrafa fue dada de baja

29.05.2019

Esta tarde el ministro del Interior, Andrés Chadwick confirmó que Carabineros inició un sumario interno en contra de la funcionaria que agredió a una joven fotógrafa en medio de los incidentes que se produjeron este martes en las afueras del Instituto Nacional.

"Fui informado por el Director General de Carabineros, que como corresponde se ha iniciado el sumario administrativo, la funcionaria ha sido dada de baja a la espera de que se haga la investigación y se determine si ha habido responsabilidades en el procedimiento", sostuvo el secretario de Estado.

Reiterando que "esperemos la investigación administrativa como siempre lo hace Carabineros, antes de poder emitir un juicio".

Esta mañana se registraron nuevos incidentes en las afueras del Instituto Nacional, que enfrentaron a estudiantes con efectivos policiales, tras el inicio de la implementación de la revisión de mochilas. Durante la actuación de carabineros para desalojar el colegio, un video muestra cómo un efectivo policial agrede a una joven mientras es detenida.









ESTUDIANTE DE FOTOGRAFÍA SE QUERELLA

La joven Camila Godoy, fue quien aparece en las imágenes siendo agredida en la cabeza por la funcionaria policial, mientras es sacada del interior de la institución estudiantil relató los hechos ocurridos este martes.

"Me acerqué a sacar fotos de mi trabajo, y cuando entro al Instituto, una mujer carabinero me agarra del pelo, me empieza a agredir con una bomba lacrimógena en el cráneo, en diferentes partes de la cabeza, me tira las orejas, me saca los aros y me golpea reiteradas veces", sostuvo la joven estudiante de fotografía.

"Luego me entra en el retén y me siguen golpeando e ingresamos a la comisaria", relató finalmente la joven.

Tras lo sucedido, este miércoles Godoy presentó una querella criminal por el delito de abuso contra particulares, detención ilegal de personas y apremios ilegítimos, contra los responsables de la agresión de la que fue objeto.