Ministro de Ciencias ante denuncia de abuso sexual contra Premio Nacional: "Es un hecho que nos estremece"

08.09.2019

"Es un hecho que nos estremece" señaló a través de su cuenta de Twitter el ministro de Ciencias, Andrés Couve, tras el reportaje de La Tercera donde la escritora Ileana Elordi denunció haber sido víctima de abusos sexuales desde los nueve años por parte del Premio Nacional de Ciencias 2004, Pedro Labarca.

"Conocí a Pedro Labarca y la denuncia que se dio a conocer hoy es un hecho que nos estremece. Comparto el dolor que causa en Ileana Elordi y en aquellos que la rodean. Desde el Ministerio de Ciencia condenamos enérgicamente todos los abusos y entendemos por qué las denuncias demoran años", escribió el secretario de Estado en la red social.

De igual forma, la subsecretaria del ramo, Carolina Torrealba, calificó como "estremecedor y valiente relato el de Ileana Elordi en La Tercera que denuncia abusos sexuales cometidos contra ella por parte del Premio Nacional de Ciencia Pedro Labarca, cuando ella tenía solo 9 años".

La denuncia

Elordi, de actuales 28 años, denunció haber sido abusada en distintas oportunidades desde los 9 años por Labarca, padre de una sus amigas de la infancia, quien falleció en julio de este año.

"Tengo en mi recuerdo un sinfín de detalles, pero sobre todo la angustia a que llegara la noche, de dormir durante el día sin querer despertar, de no entender por qué a ratos él me trataba como si yo 'fuese su señora'. Estos hechos siempre fueron parte de mi memoria, pero me demoré años en entenderlos y más aún en ver cómo el contexto social no ayudó en lo absoluto", es parte del relato que entregó al matutino.

En el año 2012 y a sus 22 años, Ileana Elordi comenzó una terapia sicológica con la que dejó de sentir culpabilidad y su pareja de entonces, Javier Barriga, la instó a enfrentar a Labarca quien, según la joven, le negó los hechos y le ofreció una compensación económica.

El pasado viernes 6 de septiembre Elordi interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de Valdivia. Labarca falleció hace dos meses, pero la joven pretende que se le retire el Premio Nacional de Ciencias que recibió en 2004.

Al respecto, Andrés Couve, sostuvo que espera que "la justicia esclarezca los hechos y no dudaremos en poner fin a cualquier honor otorgado por el Estado a personas que se demuestre que incurrieron en abusos u otros delitos".