Ministro de Educación condena las tomas: "No se puede mejorar la educación si no estamos en la sala de clases"

24Horas.cl Tvn

11.03.2020

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, conversó este miércoles con 24 AM sobre el llamado de la ACES a realizar tomas durante la jornada de hoy, condenando estas acciones y haciendo un llamado a toda la comunidad educativa a comprometerse con un proceso educativo continuo.

Figueroa indicó que en una primera instancia se tiene que entender el contexto que se vive en la educación de nuestro país, indicando que "el año pasado el sistema escolar perdió en promedio un mes y medio de clases", mientras que si se desglosan esas cifras, "la educación pública perdió casi dos meses y los liceos emblemáticos, más de dos meses", alcanzando un promedio de 240 horas perdidas.

Es en este sentido que el titular de Educación señaló que "todo llamado a interrumpir el proceso formativo dentro de una escuela, es un llamado a perjudicar la educación pública".

Además, el ministro indicó que "todo hecho de violencia que impida a millones de chilenos ejercer el derecho a educarse debe ser condenado" y que debe existir un "compromiso" por parte de toda la comunidad educativa para volver a clases, entre ellos el Colegio de profesores, ya que "no se puede mejorar la educación si no estamos en la sala de clases, si no hay un proceso formativo continuo".

El ministro además hizo ver que existen dos opciones a tomar para hacer la educación pública una "alternativa real" la cual es el volver a clases, "o bien nos olvidamos de eso y consideramos que la interrupción de clases es un camino, lo que significa optar por, derechamente, la destrucción de la educación pública".