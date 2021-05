Figueroa descarta supuesta fecha para obligatoriedad de clases: "No tiene hoy día ningún sustento"

Agencia Aton

28.05.2021

En medio de la jornada con la segunda cifra más alta de casos nuevos de covid-19 y el colapso de la urgencia del Hospital Clínico de la Universidad Católica, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, insistió en promover un retorno a clases presenciales.



A su vez, le bajó el perfil a la polémica de una supuesta “obligatoriedad” del retorno a clases después de las vacaciones de invierno. Refiriéndose a lo informado por La Tercera con respecto a la supuesta decisión del Gobierno de un regreso a clases presenciales, pero no de forma voluntaria, respondió que “cualquier trascendido de prensa sobre las fechas, no tiene hoy día ningún sustento porque como lo he dicho en reiteradas oportunidades, es una situación que estamos analizando día a día”.



También se le consultó sobre la disposición de que incluso los establecimientos abran en Fase 1, es decir, en cuarentena, ante lo cual declaró que “la regla que ha establecido el Minsal es que desde la Fase 2 en adelante los establecimientos pueden abrir, por lo tanto esas reglas sanitarias exceden las competencias del Mineduc”.



Sin embargo, no descartó inminentes sanciones a sostenedores que “no cumplan con la obligación de reabrir”. “La subvención se ha seguido pagando y no ha dejado de pagarse durante todo este periodo de pandemia. Analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de garantizar la educación”.



También aclaró que es decisión de los apoderados el enviar a sus hijos o no a las actividades presenciales. “Para que los padres puedan tomar esa decisión se requiere un requisito indispensable que es que el establecimiento debe estar disponible para ellos. No podemos entregarles a los apoderados la posibilidad de elegir y al mismo tiempo mantener cerradas las puertas de sus escuelas en aquellas comunas que no están en cuarentena”.



“Es muy importante que todos los sostenedores estén preparados para que una vez que su comuna deje la cuarentena, los colegios puedan estar disponibles”, remarcó.