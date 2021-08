Ministro de Obras Públicas alerta por lluvias en región Metropolitana: "existe el riesgo de aluviones"

24horas tvn

18.08.2021

Durante la madrugada de este miércoles cayeron las primeras gotas en la región Metropolitana, sin embargo, se espera que para el final de la jornada se produzcan fuertes precipitaciones.

Ante la alerta que ha generado el sistema frontal, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, explicó en conversación con 24 AM, que "creemos que existe el riesgo de aluviones, pero es menos de lo que vimos en el mes de enero".

Asimismo, sostuvo que se han preocupado de tres posibles focos de complicaciones.

"El primero es que aumenten los causes y que hayan ríos que se puedan desbordar. Es una lluvia concentrada, pero no es tanta agua. Las estimaciones indican que no se llegará a los causes máximos", precisó.

En segundo lugar, "lo que sí nos preocupa es el riesgo de aluvión y para eso tenemos obras de contención en la quebrad de Macul y de San Ramón. En San José de Maipo también se ha avanzando en los trabajos de limpieza".

Por último, señaló que "el otro tema que tenemos es inundaciones. Hay lugares que son críticos, por eso hemos estado limpiando el canal Santa Marta, donde se producen anegamientos. Se hicieron limpiezas preventivas y tenemos máquinas y cuadrillas en sectores cercanos".

En particular por el Canal Santa Marta, Moreno enfatizó que "la gente los utiliza para botar basura y no estoy hablando de pequeñas cosas. Lo que sacamos de ahí son colchones, refrigeradores, muebles de cocina, lavadoras. Todas esas cosa se van acumulando, se produce un atoramiento y se produce una inundación".

A pesar de todo lo anterior, expresó que la lluvia es una muy buena noticia, ya que "este es un año realmente muy seco, solo comparable con e 2019. No tenemos nieve en la cordonera y eso significa que tenemos un muy mal pronóstico para la temporada de riego".

Por último, llamó a la ciudadanía a quedarse en casa y "no aventurarse. Hay que estar fuera de las áreas de riesgo. No sabemos dónde podría producirse un desprendimiento en masa. La única forma de prevenirlo es no estar ahí".

Suministro de agua potable

Respecto de un posible corte del suministro de agua potable, el secretario de Estado destacó que "no vemos problema de suministro de agua potale. Si se produce mucha turbiedad, que podría ser el problema, la ciudad está hoy con la posibilidad de operar 30 horas de fuente de agua".

"Estamos en una buena situación para enfrentar las lluvias", finalizó.