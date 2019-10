Ministro del Interior por agresión a observador del INDH: "He pedido a Carabineros que se realicen las investigaciones correspondientes"

24Horas.cl TVN

29.10.2019

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, condenó la agresión sufrida por un observador del Instituto de Derechos Humanos (INDH), quien fue agredido con balines lanzados por Carabineros este martes en el centro de Santiago.

A través de su cuenta en Twitter, el ex subsecretario General de la Presidencia señaló que "me he comunicado con Director del INDH para conocer en detalle cómo se encuentra el Observador herido".

A su vez, concluyó su mensaje señalando que "lamentamos esta situación y le he pedido a Carabineros que se realicen las investigaciones correspondientes".

Cabe recalcar que Jorge Ortiz, el abogado agredido, fue derivado a la Posta Central.