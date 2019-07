Ministro del Trabajo: "Me indigna lo que está pasando en la Piccola Italia"

24Horas.cl Tvn

31.07.2019

Tras la serie de denuncias en contra del restaurant italiano "Piccola Italia" luego de la masificación de un video donde se ve a un chef del recinto maltratando verbalmente a sus trabajadores, salieron a luz una serie de irregularidades al interior del local, las que el ministro del Trabajo catalogó como "indignantes".

"Me indigna lo que está pasando en la Piccola Italia", dijo enfático el secretario de Estado en el programa de TVN "Muy buenos días", donde analizó a fondo la situación sufrida por decenas de trabajadores que acusan malos tratos, malas prácticas laborales, de salubridad e incluso acoso sexual.

En la entrevista, Monckeberg además reveló que la empresa no sólo no ha tomado los resguardos necesarios para sus trabajadores, sino que además han incurrido en mentiras incluso a los mismo organismos de fiscalización.

"Además, ellos mienten porque nos entregaron información de que se habían desvinculado a dos supervisores (entre ellos el hombre del video) hace tres semanas y ayer la Inspección del Trabajo tomó conocimiento y la carta de despido es recién con fecha de ayer", afirmó el ministro.

En la ocasión la autoridad explicó que al contrario de lo que piensan las empresas, aquellas que apoyan a sus trabajadores en este tipo de denuncias están más resguardadas que las que no lo hacen.

"Cuando usted va donde su superior a hacer una denuncia y no lo pescan es una doble infracción, en cambio si un trabajador va, denuncia y el superior toma rápidamente las medidas, la empresa queda más protegida, pero si no hace nada la responsabilidad es doble", puntualizó.

Asimismo, aseguró no creer que la empresa no estaba en conocimiento de todas las irregularidades denunciadas.

El video que muestra graves maltratos de jefe a trabajadores en la Piccola Italia
EL registro expone duros gritos, insultos y agresiones verbales a funcionarios por, supuestamente, haber comido sin pagar.









"Decir, 'mire es que yo no sabía', es francamente difícil de creer y además completamente ilegal", expresó refiriéndose a las palabras del gerente del restaurant.

El titular del Trabajo llamó a hacer las denuncias correspondientes y a no dejarse amedrentar, recordando que en caso de tener algún tipo de temor la denuncia incluso puede ser anónima.

"El verdadero llamado es a no tolerar los abusos de ningún tipo. Ningún trabajador que denuncia puede ser despedido en represalia", afirmó, agregando que "ninguna empresa del rubro que sea y pague lo que sea tiene derecho a tratar y generar ese clima laboral, es inaceptable. Eso de que 'aquí estamos pagando un sueldo sobre el mercado', no es así, no les da derecho a tratarlos así".

Finalmente remarcó que se están realizando todas las indagaciones para lograr las multas e indemnizaciones que aquí correspondan y que no terminará en eso, ya que pondrán especial énfasis en el seguimiento de lo que ocurra la interior de los diferentes locales de la cadena.

"Vamos a fiscalizar a la Piccola cada 15 días", anunció.