Ministro Delgado defiende medidas ante fiestas clandestinas: "Hay fiscalización"

24Horas.cl Tvn

29.01.2021

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió durante la jornada de hoy a la serie de fiestas clandestinas que han sido registradas en las últimas semanas en diversos lugares del país.



El secretario de Estado destacó y defendió la labor realizada por el Estado, las policías y las municipalidades en la materia, ya que se han encargado de la labor fiscalizadora y han desbaratado una serie de encuentros ilícitos en tiempos de pandemia, siendo los últimos registrados en las comunas de La Granja y Santiago, en el Barrio Bellavista.

Detienen a 52 personas por participar en una fiesta clandestina en el Barrio Bellavista Leer más

"Si estamos teniendo conocimientos de fiestas clandestinas es porque hay una fiscalización asociada, de lo contrario no estaríamos hablando de eso", señaló Delgado, agregando que "hemos potenciado" la estrategia de trabajo coordinado entre las policías y las municipalidades.



"Entre otras cosas definimos el aumento de dotación municipal en los barrios críticos y el patrullaje mixto, que ha servido para que los vehículos municipales vayan con carabineros al lado y poder fiscalizar", dijo el ministro.



En el mismo sentido, Delgado hizo un llamado a la conciencia respecto a los posibles organizadores y asistentes de las fiestas clandestinas, para no perseverar en los encuentros que ponen en riesgo la salud pública.



"Hay algunos que piensan que por el hecho de llegar la vacuna se acabó el virus y por eso vámonos de fiesta. Yo le quiero decir a esas personas que están muy equivocadas, la vacuna lo que hace es lograr inmunización en un tiempo determinado, pero no significa que estamos libres de contraer el virus", agregó.