Ministro Delgado por detención de fiscal en fiesta clandestina: "Me parece inaceptable"

05.04.2021

Durante la tarde de este domingo, personal de Carabineros detuvo a 10 personas que se encontraban reunida al interior de un domicilio superando el aforo permitido por la cuarentena que rige en la comuna de Santiago.

De acuerdo a información preliminar, en el lugar se encontraron a 9 hombres y una mujer, encontrándose entre los detenidos el fiscal Pedro Pinochet quien se desempeña en la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Sobre este hecho, la propia Fiscalía Metropolitana Sur indicó que se iniciará un sumario administrativo en contra el persecutor, mientras que la investigación penal quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte.

La @fiscalia_RMSur iniciará un sumario administrativo contra Fiscal de Fiscalía de VIF y Delitos Sexuales detenido este domingo por delito sanitario en contexto de cuarentena en comuna de Santiago. La investigación penal quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) April 5, 2021

Ante esta situación y al ser consultado por el tema, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó lo sucedido y señaló que los hechos ocurrieron en "una especie de tarde en donde habían más personas que las permitidas" y que esto "va a ser investigado como corresponde".

Asimismo la autoridad de Gobierno agregó que "más allá de ese hecho en particular, creo que hay un llamado a esas personas que tienen que dar el ejemplo, todas aquellas que somos representantes del Estado".

"Me parece inaceptable que cualquier persona se salga de esa normativa, con los antecedentes que tenemos", agregó el ministro, agregando que, a su juicio es "inaceptable que una persona normal sea capaz de entender y si son personas que además tienen cargos relevantes, de autoridades o personas que tienen que estar a cargo en este caso de investigaciones o de otra institución me parece doblemente complejo que una persona no sea capaz de cumplir la normativa sanitaria".

Delgado además recalcó que "cualquier persona que pertenezca a una institución del Estado, que tenga que fiscalizar o hacer una investigación, que tenga que hacer un llamado a que la gente se comporte desde el punto de vista sanitario como corresponde; me parece inaceptable que cualquier persona que pertenezca a una institución no logre avizorar al día de hoy cuales son las normas".