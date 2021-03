Delgado pide investigación exclusiva para encontrar a "desalmados" que mataron a niños en Santiago

Beatriz Stange

02.03.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al fallecimiento de dos niños, de 5 y 6 años, en dos hechos de violencia ocurridos durante la jornada del domingo en la región Metropolitana.

La autoridad aseveró que ambas muertes lo han "golpeado muchísimo", ya que "más allá de autoridad, uno es padre, uno es persona" y que debido al drama que significa para las familias, se comunicó con el director general de la PDI, para que se utilicen todos los recursos existentes para dar con los responsables de estos hechos.

"Ayer hemos tomado contacto con el director de la PDI, que es quien lleva la investigación, y le he pedido que se utilicen todos medios disponibles y posibles para determinar quiénes fueron los autores de estos crímenes", precisó.

"Es inaceptable que (...) esa persona para (su vehículo) para decir 'llévense todo, pero lo único que quiero es sacar a mi hijos' y disparan igual", continuó.

Además, agregó que "una cosa es el hecho, que es dramático, y tenemos un apoyo específico para las familias, si lo quieren aceptar. Pero también es necesario entrar en el debate legislativo para avanzar en una ley de control de armas".

Aseveró que "lamentablemente hay armas que circulan y que no están inscritas, pero otras que están modificadas y quedan con un poder de fuego letal".

Por último, destacó que se involucrará en ambas investigaciones para lograr los resultados esperados. "Me voy a involucrar en todo lo posible. Hablamos de personas desalmadas que no trepidaron, pese a que una madre dice llévense todo, en dispararle a una niña de cinco años. Esto me activa para perseguir a estos delincuentes".