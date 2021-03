Ministro Delgado anuncia querellas contra responsables de la quema del monumento del General Baquedano

24Horas.cl Tvn

06.03.2021

El ministerio del Interior, Rodrigo Delgado se refirió a la quema del incendio de la estatua del general Baquedano por parte de manifestantes durante una protesta en el sector de la plaza Italia durante la jornada de este viernes.

Sobre el hecho, la autoridad lamentó el acto de vandalismo y recordó que "gran parte de las personas, que en el pasado estuvieron en las calles, lo que están esperando no es un llamado a la violencia. Están esperando ir a votar el próximo 11 de abril, tal como fueron en el plebiscito en el año pasado".

"La gran mayoría de las personas sensatas, que creen en la democracia y en la salida institucional, así lo han demostrado (...) Nosotros no le pedimos a los vándalos que de su vida por Chile. No le pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile, lo único que le pedimos es que no destruyan Chile y así y todo no son capaces de cumplir con algo tan mínimo", expresó y confirmó que realizarán las querellas correspondientes a los más de 50 detenidos por estos hechos.

Uso de armas

Sobre los hechos de violencia donde se han visto involucrado menores de fallecidos y heridos por impactos de bala, el ministro del Interior señaló que "hay que poner arriba de la mesa la discusión y avanzar rápidamente en la ley de control de armas. Se requiere una distinta, que se haga cargo de la realidad que hoy tenemos en el país".

"Nos preocupa el origen de la violencia, el uso de armas de fuego de manera indiscriminada por bandas delictuales o por personas que creen que esa es la forma de resolver los conflicto", lamentó.

Vacunas a Ecuador

Por otra parte, Delgado confirmó el envío de 20 mil dosis contra el COVID-19 a Ecuador destinadas a su personal de salud. Indicó que se trata de "un envío solidario que se comienza a gestar en las reuniones de Prosur".

"La situación y las condiciones del personal de salud en Ecuador son bastante compleja, del punto de vista de desprotección, no solamente en el equipamiento sino también con la vacuna. Este envío también incluyó algunos medicamentos para poder intubar a las personas que así lo requieran ya que hasta ahora se estaba haciendo sin ningún elemento paliativo", agregó el ministro.

Asimismo, aseguró que "el envío de estas 20 mil dosis no afecta en nada, ni el stock ni el calendario de vacunación en Chile".