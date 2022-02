Ministro Delgado: “Si siguen los bloqueos, nosotros podemos y tenemos que tomar otro tipo de medidas"

Agencia Uno

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, instó a los camioneros que aún se encuentran bloqueando rutas en el norte del país, a que cumplan el acuerdo que se firmó ayer sábado en torno a la seguridad en las carreteras y el estado de excepción constitucional.



El secretario de Estado abordó el tema en entrevista con Meganoticias, señalando que “después de varias horas llegamos a acuerdos, uno de ellos tiene que ver con el eje de la seguridad, otro tiene que ver con el eje de la migración”, recordando la publicación del reglamento de la Ley de Migración, así como el futuro decreto del estado de excepción.



Asimismo, destacó que “después de la firma de todos, inclusive los dirigentes que están hoy día lamentablemente bloqueando y digo todavía, porque acabo de tener un contacto telefónico con uno de ellos hace algunos minutos atrás, y me llegaron los primeros videos de que ya se están desbloqueando parcialmente y espero totalmente las rutas en los próximos minutos”.



“Efectivamente, después de un acuerdo lo que correspondía, lo que se anunció era el desbloqueo, pero entiendo que un gremio en particular tenía la particularidad de que tiene muchos subliderazgos (…) Yo creo que todos quedaron conformes con las medidas, a lo mejor algunos quieren ver ya las cosas”, apuntó el titular de Interior.



El jefe de cartera además reafirmó que, de todos modos, los bloqueos de hoy día son mucho menores a los que se iniciaron hace dos días, bajando de 20 a unos 5 cortes parciales de ruta.

“Nosotros creemos en la palabra y creemos que cuando se empeña la palabra se debe cumplir y nosotros no solamente comenzamos a cumplir ayer mismo, o sea, el helicóptero, los vehículos llegaron a la región de Antofagasta durante la tarde noche, en las próximas horas están llegando los efectivos policiales, tal como hemos comprometido”, agregó Delgado.



También afirmó que la denominada “reconducción” de migrantes, hoy día ha comenzado a operar, por lo que, en ese sentido, remarcó que “nosotros estamos cumpliendo en tiempo y en forma y en los plazos que nos hemos definido, y lo mismo exigimos del otro lado”.



“Pero también así como el Gobierno tiene que cumplir, por supuesto que quienes también firman del otro lado tienen que cumplir y en ese sentido gran parte de los dirigentes cumplieron ayer mismo”, resaltó la autoridad de Gobierno.

Respecto de las medidas que podría tomar el Gobierno si es que no ocurre un desbloqueo total, el ministro Delgado enfatizó que “si siguen los bloqueos nosotros por supuesto podemos y tenemos que tomar otro tipo de medidas, no queremos llegar a eso, pero también nosotros entendemos y empatizamos como lo hicimos ayer”.



“Si eso no ocurre, por supuesto nosotros tenemos que tomar otras medidas”, dijo Delgado señalando que podría aplicarse “un desbloqueo que tenga que ser ya no voluntario, sino que tengamos que tomar cierto, otras medidas para hacer el desbloqueo con la fuerza pública como corresponde”.



No obstante, Delgado señaló que entiende las demandas de fondo, por lo que instó a los camioneros que “aceleren” el desbloqueo de las rutas.