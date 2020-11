Ministro Delgado tras asumir: "El principal desafío es no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle"

Agencia Aton

04.11.2020

El nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, realizó su primera intervención en el cargo, horas después de jurar como nuevo jefe del gabinete presidencial, en el Palacio de La Moneda.

Luego de la ceremonia, Delgado se dirigió a los medios, reconociendo que tomar la cartera de Interior en un momento como el actual es "un desafío complejo", y manifestó que se requiere hoy "un Gobierno activo y muy conectado con la gente".

Referente a sus principales desafíos como ministro del Interior y miembro del comité político del Gobierno, Delgado aseguró que la principal tarea es "no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle. No desconectarme de quienes he visto cómo han sufrido, de quienes han perdido el empleo y de ese Chile profundo que me permitió estar acá".

El ex-jefe edilicio también agradeció a los alcaldes y alcaldesas del país, en su calidad de presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señalando que "más allá de las diferencias políticas, me han dicho que lo principal es que el país pueda encaminarse en esta crisis social y sanitaria".

"Este cargo es un cargo que requiere un compromiso 24/7 y uno tiene que ponerse a disposición en esa materia", agregó el nuevo ministro.