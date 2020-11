Ministro Delgado y balance de manifestaciones de este viernes: "Los protocolos están funcionando"

24Horas.cl Tvn

El Gobierno y Carabineros informaron que ayer fueron detenidas 74 personas a nivel nacional y 56 en la región Metropolitana, la mayoría vinculadas a saqueos de tiendas comerciales y otros hechos de violencia. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que hay pruebas concretas para su formalización.



En un balance junto al director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Esteban Díaz, el ministro Delgado afirmó que "estamos en presencia de las cifras más altas de detenidos en lo que va del año en circunstancias de manifestaciones violentas como las que tuvimos ayer".



"Estos detenidos vienen con un set muy extenso, muy nutrido de pruebas, o sea, aquí no es que las personas se detienen porque van pasando o caminando, no. Todas estas personas vienen acompañadas de fotografías, videos, seguimientos por cámaras, drones", enfatizó.



"No vamos a descansar hasta que estas personas entiendan que no es gratis delinquir, aquí estamos en presencia de delincuentes que no les interesan las pensiones, la salud, la educación. Estamos en presencia de personas que quieren ocupar el paraguas de ciertas demandas sociales para salir a delinquir", añadió.



También mencionó que una unidad de aseguramiento de evidencia de Carabineros "se ha encargado de que cada persona que ha sido detenida tenga un set, fotografías, informes, reportes para que después no puedan decir 'yo solamente iba caminando por acá, esto es injusto'. Acá están uno por uno las pruebas".



El ministro Delgado también aseguró que "ayer también se evitaron saqueos y eso también es mérito de Carabineros, se evitaron incendios, barricadas, hubo una estrategia distinta". En ese sentido, destacó que los nuevos protocolos, modificados después del estallido social, están funcionando.

"Los protocolos están funcionando y hay una compatibilidad entre los nuevos protocolos y subir la cantidad de detenidos", aseguró.

Finalmente, añadió que "ni la ciudad ni el país se merece que todos los viernes algunos quieran salir como si fuera un juego a bloquear las ciudades, a bloquear el centro".

Fuente: 24Horas con información de Agencia Aton