Ministro Delgado y crisis migratoria: "No hay propuestas concretas de autoridades que solo critican"

Agencia Aton

25.09.2021

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, respondió a las críticas formuladas en contra del Gobierno por la crisis migratoria en la macrozona norte, señalando que el Gobierno sí se ha hecho cargo de algunas fallas respecto a la migración irregular, contraviniendo los dichos de autoridades regionales de Tarapacá.

Cabe recordar que el gobernador regional, José Carvajal, incluso interpuso un recurso de protección contra el Presidente Sebastián Piñera a causa de la crisis, sosteniendo que el Mandatario es el culpable de la llegada de grupos de migrantes irregulares, la mayoría desde Venezuela.



El vicepresidente, en tanto, afirmó que "para analizar la migración irregular, para analizar el ingreso a Chile de migrantes que, muchas veces no venían solamente a aportar, sino que venían también lamentablemente por otras circunstancia, es bueno también analizarlo desde la perspectiva histórica".



Asimismo, sostuvo que fue justo el Presidente Piñera quien emprendió las primeras acciones para controlar la migración irregular, con el proyecto de ley de migraciones promulgado en este periodo.



"Esto es importante, porque Chile durante décadas no contó con una ley migratoria adecuada, lo cual permitía por ejemplo entre otras cosas, que ingresaran cientos de miles de personas en su momento con sobres amarillos, en vuelos Chárter, que entraban como turistas y después cambiaban su estatus migratorio en Chile", señaló, afirmando que desde el punto de vista administrativo "se terminó bajo el Gobierno de Sebastián Piñera", que cuenta con una voluntad de "tener una migración ordenada, segura y regular".

Según el ministro, el problema que se está viviendo hoy tiene origen en países "que han sido castigados por regímenes políticos que han estado contra la gente y que hacen que esas personas salgan a deambular por Latinoamérica, por Sudamérica en particular, y entrar a distintos países".



Asimismo, Delgado afirmó que la crisis migratoria es un problema de Estado, pero que también debe abordar a "los municipios y gobernaciones regionales".



"Lo digo, porque aquí más que escuchar criticas, es la hora de escuchar propuestas de todos. El poder reforzar las fronteras, ha sido una medida que ha colaborado, pero por supuesto no es la única. Estamos haciendo un trabajo también con los países vecinos y las personas que están dentro del país", enfatizó.



"Digamos las cosas como son, no hay propuestas concretas de muchas autoridades que hoy día están en muchos medios de comunicación solamente criticando, diciendo que las cosas se están haciendo mal, pero tampoco están proponiendo nada concreto", agregó Delgado.