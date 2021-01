Ministro Delgado y denuncias a PDI: "el audio, tal como uno lo escucha, por supuesto que es muy fuerte"

24Horas.cl Tvn

15.01.2021

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió hoy a las consecuencias acarreadas por los procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones en la Región de la Araucanía el pasado 7 de enero.



Los hechos, además de culminar con un funcionario policial muerto en las inmediaciones de la comunidad mapuche de Temucuicui, trajeron consigo críticas a la labor de la PDI e incluso denuncias por supuestos maltratos y transgresiones de derechos de dos menores de edad, una niña de 7 años, hija del fallecido comunero Camilo Catrillanca, y de una adolescente de 17 años, que habría sido supuestamente amenazada de muerte por un efectivo de la policía civil.



Respecto a estos últimos hechos, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusieron acciones judiciales en contra de la PDI para esclarecer los hechos, que hoy Delgado eludió condenar explícitamente.

"Nadie está en condiciones de respaldar cualquier condición de abuso que pudo haber ocurrido, y menos a una niña y adolescente. Eso hay que dejarlo claro. Lo que tenemos que investigar es en qué contexto se da este audio, porque tenemos muchas versiones en redes sociales, de las que uno tiene que hacerse cargo, pero no son las redes sociales el lugar exacto en donde deben investigarse estos hechos", sentenció el titular de Interior.



En la misma línea, el ministro señaló que “si algún miembro de las policías se extralimita y una investigación da cuenta de aquello, ese procedimiento no va a contar con el respaldo del Gobierno, pero esa investigación debe ser determinada por la Fiscalía y Tribunales”, agregando que hay que dejar “que la investigación siga su curso. Seremos los primeros en condenar si hubiese un hecho que condenar, y seremos los primeros en querer esclarecer la verdad”.



Sobre el audio filtrado con supuestas amenazas a la menor, Delgado señaló que se valora positivamente que misma la PDI haya hecho la denuncia del caso, con el fin de establecer responsabilidades o desmentidos.



“Me parece que el audio, tal como uno lo escucha, por supuesto que es muy fuerte de escuchar, pero eso no significa que yo pueda determinar aquí y ahora dónde ocurrió, bajo qué circunstancias, porque no me corresponde a mí como ministro del Interior”, sentenció.