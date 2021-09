Ministro Delgado y desalojo de Plaza Brasil en Iquique: "Se había advertido"

Agencia Aton

24.09.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió el desalojo de migrantes que ocurrió esta mañana en la Plaza Brasil de Iquique, el cual derivó esta tarde en enfrentamientos con Carabineros que terminaron con cinco detenidos.



El titular de Seguridad Pública remarcó que "el desalojo de estos lugares tiene que ver con que no está permitido utilizar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento, de recreación, para poder poner viviendas transitorias".



"Esto fue un trabajo que hizo la delegación presidencial con ellos durante mucho tiempo. Por lo tanto, el desalojo es algo que se había advertido y hoy se está cumpliendo", insistió.



Además, el jefe de gabinete aseguró que ha habido una disminución de ingresos en Colchane tras la publicación del Decreto 265, que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías en las zonas fronterizas.

Gobernador de Tarapacá presentó recurso de protección contra Piñera por "omisión" ante crisis migratoria Leer más

"En las últimas 48 horas hemos tenido un menor flujo de ingreso de personas por la zona de Colchane, porque reforzamos los puntos de avistamiento y de control", indicó el secretario de Estado.



Por otro lado, Delgado aseguró desconocer el fondo del recurso de protección que el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, presentó contra el Presidente Sebastián Piñera por la crisis migratoria. "Lo lo que conozco y he conversado con él es una colaboración mutua para sacar adelante un problema país", señaló el ministro.



"Lo que ocurre con las personas que están usando los espacios públicos, como las plazas, no solamente en Iquique basta con recorrer distintas ciudades de Chile, la Región Metropolitana por cierto, las playas u otros lugares tiene que ver con la informalidad administrativa con la que se encuentran", añadió.



La autoridad remarcó que los migrantes que "cuando ingresan a Chile y alguien les promete tener trabajo, una vivienda al otro día, los están engañando, porque esas bandas criminales le están cobrando US$100 o US$200 y no les dicen que no van a tener muchas veces la posibilidad de un arriendo y terminan viviendo en esos espacios públicos o pagando un subarriendo abusivo".