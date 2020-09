Ministro Desbordes asegura que se entregaron antecedentes por muerte de Romario Veloz

24Horas.cl TVN

21.09.2020

Este lunes Mario Desbordes, ministro de Defensa, aseguró que ya se entregaron los antecedentes por la muerte de Romario Veloz, joven ecuatoriano fallecido presuntamente por acción de militares en Coquimbo el pasado 20 de octubre durante las protestas en el marco del 'estallido social'.

En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, el ex presidente de Renovación Nacional dejó en claro que se busca encontrar posibles responsables lo antes posible, respondiéndole a Mary Cortez, madre del joven, luego que ella asegurara "no confiar en los militares".

"Por la misma razón que usted dice que no confía, no tiene mucho sentido en mi opinión que se realicen sumarios que pudieran eventualmente exculpar o concluir que no hay antecedentes como para sancionar a alguien, porque lo que importa es que un ente autónomo como es el ministerio público y la justicia chilena, porque en este caso ni siquiera es la militar, es la justicia ordinaria, realice, si que es corresponde, un juicio como poder del estado autónomo del poder que depende el Ejército y al que pertenece este ministerio", dijo.

Al mismo tiempo, agregó que "la justicia se logra a medida que haya igualdad ante la ley, que a las personas se les trate de la misma manera que se investiguen los hechos. Usted está siendo asesorada por un abogado, además entiendo el Instituto de Derechos Humanos es parte querellante, lo que permite que haya mas ojos puestos en la investigación, y su frase de no confiar es la que me lleva a pedirle que lo que hay que hacer ahora es esperar que, ojalá lo más luego posible, el fiscal que esta investigando, el ministerio publico por lo tanto, logre llegar a una conclusión que nos permita terminar al menos con la primera etapa".

Anteriomente, Desbordes lamentó profundamente lo ocurrido y el dolor de una madre por la pérdida de su hijo.

"Lamentar profundamente lo que ella está pidiendo, el dolor que tiene en su corazón. Esto es terrible, no hay ninguna discusión. Nadie merece, ni nadie debería vivir lo que ella está viviendo. Por lo tanto, como chileno, solidarizo con usted aparte de mi calidad de ministro de estado. Lamento de todo corazón lo que usted está viviendo. Cuál es el rol del ministerio de defensa de las autoridades del Ejército de Chile fundamentalmente, es ponerse a disposición del ente que investiga".

Por su parte, la madre del joven fallecido clamó por justicia a través de la sesión que se realizó de forma telemática.

"Qué más quieren que diga. Qué quieren que haga, por dios, díganme. Qué quieren que haga para que haya justicia para Romario. Qué quieren que haga, pídanme lo que sea, si quieren les entrego la vida, pero hagan justicia para Romario", pidió Mary Cortez.