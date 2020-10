Ministro Desbordes: "Carabineros de Chile sigue dependiendo del Ministerio del Interior, no depende de mí

24Horas.cl Tvn

26.10.2020

Esta tarde el ministro de Defensa, Mario Desbordes fue invitado a la comisión por la acusación constitucional en contra del ministro Pérez.

Al ser consultado por la respuesta que dio el abogado defensor del ministro Pérez, Desbordes indicó que "es un punto de vista legítimo, yo no lo comparto, hay que ser claros en eso".

"Carabineros de Chile sigue dependiendo del Ministerio del Interior, no depende de mí. En tono de broma le digo ahora a mis amigos Carabineros que ahora puedo ver quién se va a retiro y quien no (...) las labores de orden público no son parte de las tareas de las Fuerzas Armadas", sostuvo.

Ministro Mario Desbordes: “No le atribuyo ninguna intención al Ministro del Interior en términos de querer responsabilizarme a mi (...) no comparto el punto de vista planteado por la defensa y el propio Ministro ha señalado luego que esto se había modificado”. @24HorasTVN pic.twitter.com/zzG1kaUW6N — Poirot Escovedo (@poirotes) October 26, 2020

Agregó Desbordes, "Los Jefes de la Defensa no comparten el punto de vista, no le voy a decir otra cosa. Pero ellos no han reclamado, yo le puedo mostrar el Whatsapp".

El Presidente nos convocó (...) el Ministro del Interior explicó de qué se trataba, no le atribuyo ninguna intención de querer responsabilizarme a mí para nada (...) No me caracterizo por no decir las cosas, no comparto ese punto de vista, planteado por la defensa".

General Rozas por actuar de Carabineros durante paro de camioneros

El general director de Carabineros, Mario Rozas, descartó que la policía uniformada tenga algún tipo de coordinación con el ministerio de Defensa para el control del orden público, contradiciendo los descargos del ministro del Interior, Víctor Pérez.

Rozas expuso esta mañana en la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa la adminisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra de Pérez.

Ante la pregunta de la diputada Loreto Carvajal (PPD), presidenta de la comisión, sobre si Carabineros tenía algún tipo de coordinación con Defensa durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, Rozas respondió:

“No presidenta, la vinculación es con el ministerio del Interior y Seguridad Pública. Como estamos en estado de excepción, que está referido a la pandemia, cuando es un tema de pandemia ahí existe una vinculación más directa, más estrecha (con el ministerio de Defensa), en lo relativo a los cordones sanitarios, las aduanas, a todo lo que dice relación con la pandemia. Pero lo que es el día a día, en cuanto a la prevención y control del orden público, eso lo vemos directamente con el ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de las vías administrativas o de la subsecretaría del Interior. Y a nivel regional, con los respectivos jefes de zona y los intendentes, en lo que corresponde a la pandemia”, contestó Rozas, quien participó de la reunión por vía telemática.

Gral. Mario Rozas descarta coordinación con Ministerio de Defensa para el orden público, contrario a lo sostenido por la defensa de los abogados del Ministro Víctor Pérez, que sañalaron que Carabineros dependían del jefe de la Defensa durante un estado de catástrofe.@24HorasTVN pic.twitter.com/edScSRHdiO — Poirot Escovedo (@poirotes) October 26, 2020