Fenats y Colegio de Profesores exigieron salida del ministro de Educación

Agencia Aton

25.06.2021

En una conferencia de prensa en conjunto, la Fenats Nacional y el Colegio de Profesores exigieron la salida del ministro de Educación, Raúl Figueroa, debido a su insistencia con volver a clases presenciales en medio de la crisis sanitaria del coronavirus.



Puntualmente, las instituciones acusaron la peligrosidad de que los estudiantes se contagien con la variante Delta del covid-19, cuyo ingreso al país fue confirmado este jueves por el ministro de Salud, Enrique Paris.



Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional, acusó que "existe evidencia científica que indica que, la gran mayoría de los contagios de la nueva cepa Delta de Coronavirus proveniente de la India, se produjo en los establecimientos educacionales; así ocurrió en Gran Bretaña e Israel, sin embargo, el ministro insiste en el retomar las clases presenciales”.



Valderas advirtió que “poner en riesgo a los niños podría ser muy grave, ya que durante la pandemia, la gran mayoría de las dependencias y camas pediátricas se han transformado en camas UCI para adultos. En este momento, no hay recursos ni personal médico especializado para atenderlos. Este error podría costar muchas vidas”.



Por su parte, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, señaló que “el ministro ha abandonado, absolutamente sus deberes, centrando toda su obsesión en abrir los colegios, con o sin la presencia de los estudiantes; en lugar de enfocarse en los verdaderos problemas de la Educación, como lo son la conectividad y la infraestructura digital para que los niños puedan estudiar”.



“Hemos sabido que en algunos colegios han abierto con 15 estudiantes y el ministro se ve feliz. Él debiera dejar su cargo, incluso, creemos que hay antecedentes suficientes para hacer una acusación constitucional en su contra”, complementó.



Díaz lamentó que "mientras ayer el ministro de Salud pedía la prórroga del Estado de Excepción en el Congreso, al mismo tiempo, el ministro de Educación pedía en otro sitio volver a clases presenciales, incluso en Fase 1. Eso da cuenta de la despreocupación del Gobierno respecto a la vida".



Además, el timonel de los docentes aseguró que el Gobierno "engaño a la opinión pública" después de su supuesta reunión con representantes de la comunidad escolar, los que no representan más del 5% de los apoderados de Chile".



Finalmente, ambos gremios llamaron “a no dejarse engañar”, a cuestionar las cifras de contagios entregadas por las autoridades y a unirse para evitar que aumenten las 81 muertes de niños por coronavirus confirmadas hasta la fecha.