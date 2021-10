Ministro Figueroa catalogó como "incomprensible" paro de Colegio de Profesores

Agencia Aton

13.10.2021

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, catalogó como "incomprensible" el paro nacional convocado por el Colegio de Profesores que incluyó diversas manifestaciones en el país durante la jornada de este miércoles.



Según indican desde el gremio docente, la movilización fue convocada debido al veto sustitutivo que presentó el Presidente Sebastián Piñera contra el proyecto de ley relacionado con el Estatuto de los Profesionales de la Educación.



La iniciativa había sido aprobada el 9 de septiembre en el Congreso y busca modificar la ley N° 19.070 con el fin de generar distintos cambios en el estatuto docente, la titularidad docente y la consagración legal de las vacaciones de invierno, entre otras medidas.

Rechazo a veto presidencial genera marchas de profesores en distintas ciudades Leer más

En ese contexto, el ministro Figueroa advirtió que "el actual contexto en que los alumnos requieren la máxima continuidad en el proceso educativo es incomprensible que el Colegio de Profesores esté convocando a un paro. Esto muestra la indiferencia de sus dirigentes frente a miles de estudiantes, que seguirán viendo afectados sus aprendizajes y su futuro", según consignó Emol.



Respecto al veto presidencial, el titular del Mineduc aseveró que "no restringe ningún beneficio que actualmente tengan los profesores y apunta exclusivamente a resguardar la calidad del sistema educacional y evitar discriminaciones arbitrarias entre profesores y respecto de otros trabajadores".

Ex director de la PDI es formalizado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos Leer más

Cabe señalar que Figueroa había indicado a Radio Concierto el pasado 8 de octubre que "no creo estar tan loco, pero me parece una atrocidad (el paro)".



Mientras, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, aseguró durante la marcha de hoy que "no vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que Sebastián Piñera deje el cargo de Presidente de la República", asegurando que en el gremio respaldan la acusación constitucional presentada contra el Mandatario.