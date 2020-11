Ministro Figueroa defiende comentada campaña del Mineduc: "Es una herramienta fundamental para generar conciencia"

Agencia Aton

13.11.2020

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, defendió la campaña “Sigamos aprendiendo”, marcada por un video en el que niños, niñas y adolescentes cantan una reversión del tema “Resistiré” del Dúo Dinámico, donde hablan sobre los desafíos de aprender en pandemia.

El spot fue compartido por el mismo titular de la cartera, quien inmediatamente fue criticado por distintos usuarios de las redes sociales, debido al costo que significó la grabación: $300 millones. Pese a ello, aseguró que todo está en orden y que era un dinero destinado a eso.

Cuando se trata de seguir aprendiendo, todo esfuerzo vale la pena #SigamosAprendiendo pic.twitter.com/MF3rn61SYa — Raúl Figueroa Salas (@raulfiguersa) November 12, 2020

La autoridad de Educación manifestó que el propósito del video es "transmitirle a toda la ciudadanía lo importante que es hacer todos los esfuerzos para que nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo en un contexto difícil".

"Lo que hace es guiar a una página web que se llama Sigamos Aprendiendo, y ahí pueden encontrar toda serie de recursos educativos para acompañar el aprendizaje durante este tiempo de pandemia. Por lo tanto, creemos que es muy importante que todos los chilenos tengamos plena conciencia de que se deben realizar todos los esfuerzos que estén a la mano para que nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo y no se vean afectados por las consecuencias tan negativas de esta pandemia", añadió.

Respecto a la campaña de difusión, argumentó que "son una herramienta fundamental para generar conciencia", mientras que sobre los recursos invertidos, aclaró que “están diseñados por la ley de presupuestos para, precisamente, lograr un objetivo concreto. En este caso, el objetivo es que toda la ciudadanía tenga consciencia de lo relevante que es hacer todos los esfuerzos hoy para que nuestros niños y jóvenes tengan las mayores posibilidades".

MALENTENDIDO POR CANCIÓN "RESISTIRÉ"

Luego de ser compartido el video, desde el mismo Dúo Dinámico levantaron sospechas relacionadas a los derechos de autor, debido al cambio de letra de su reconocida canción. Sin embargo, Figueroa aclaró que el trabajo fue realizado con “todos los derechos de autor” en orden y que “todos los impuestos asociados a España están absolutamente pagados”.

Por su parte, los artistas también se refirieron al malentendido en su cuenta de Twitter y escribieron que “ayer nos llegó una noticia sobre el uso de la canción RESISTIRÉ para el Ministerio de Educación de Chile para una campaña. Por un malentendido, comentamos ayer que no sabíamos nada de ello. No es así, y todo está correcto y legal. Lamentamos el desliz. Por lo visto cuantas más se aclaran, peor se interpretan las cosas. El Dúo Dinámico, es SOLO responsable, como tal, de SUS propias grabaciones, no de las ajenas. Lo último que quisiéramos es entrar en un debate político en el gran país que es Chile”.

COMUNICADO OFICIAL. (Chile)

Ayer nos llegó una noticia sobre el uso de la canción RESISTIRÉ para el Ministerio de Educación de Chile para una campaña. Por un malentendido, comentamos ayer que no sabíamos nada de ello. No es así, y todo está correcto y legal. Lamentamos el desliz. — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) November 13, 2020

“Apoyamos la campaña del Ministerio de Educación de Chile con nuestra canción RESISTIRÉ, y agradecemos y estamos orgullosos de que sirva para estimular a los jóvenes estudiantes chilenos”, agregaron.