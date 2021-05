Ministro Ossa: "La senadora Provoste no es la única interlocutora de la oposición ni mucho menos"

Agencia Aton

28.05.2021

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió hoy a la tensa negociación por "mínimos comunes" que se ha desarrollado entre el Gobierno y la oposición, y a las duras críticas lanzadas por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, a la oferta del Gobierno en cuanto a Ingreso Familiar de Emergencia y ayudas a las Pymes.



Según el secretario de Estado, las críticas pueden venir permeadas por el intenso calendario electoral por el que atraviesa el país. "Se trata de proyectos muy positivos, y siempre vamos a hacer la invitación a que todos nosotros pensemos en las familias chilenas y más aún en este clima electoral, que siempre a la clase política la pone un poquito nerviosa", señaló en conversación con radio Universo.



"Están todos nerviosos y lo comprendo a pesar de que no voy a elección alguna. Esto está muy recargado, lo fue con la elección pasada, lo será con la elección de gobernadores, lo será con la parlamentaria y tenemos presidenciales. Hay mucho nerviosismo sobre todo con estas últimas, y eso es lo que ha hecho problemas para seguir conversando", sostuvo Ossa, agregando que desde el Ejecutivo "la invitación es a ganar la presidencial haciendo bien las cosas y ayudando a la gente más que tratarnos mal el uno con el otro".



Ante esto, Ossa también hizo un punto sobre las frases de la senadora Provoste, pero mencionó que no es la única persona en toda la oposición que forma parte de las conversaciones, a pesar del liderazgo que ha ejercido en las últimas semanas, y que le ha granjeado el aparecer en las encuestas como posible presidenciable.



"La senadora Provoste no es la única interlocutora de la oposición ni mucho menos, y ni siquiera es la única persona de la oposición con la cual conversamos. Tampoco es que antes no lo tuviéramos, ya que con la senadora Adriana Muñoz también consensuamos varias iniciativas. Obviamente es la presidenta del Senado, pero no es la única", dijo Ossa, quien además lanzó una crítica indirecta al tono ejercido tanto por la timonel de la Cámara Alta como también hacia otros miembros de la oposición.



"Yo sí creo que es muy importante el no tratarnos mal porque sí he visto por momentos que algunos actores de esta película han subido el tono en los momentos que no son apropiados, y que tampoco son apropiados a la investidura de su cargo", sentenció.



El ministro también fue consultado por la votación favorable que tuvo en la comisión de Seguridad Pública del Senado el controvertido proyecto que busca un indulto o amnistía general para los presos en el marco del estallido social, señalando que al contrario de lo que sostuvieron los parlamentarios de oposición, en nuestro país no hay presos políticos.



"Para que haya presos políticos no debe haber democracia ni poderes del Estado independientes, no es el caso. Se tiene un Poder Judicial totalmente independiente, que guste o no, ha tomado decisiones que a algunos puede no gustarles", comenzó, agregando que "más grave es que miembros de otro poder del Estado crean que esto es así, porque significa que creen que pueden pasar por encima de decisiones judiciales. Y esto es grave, más allá de las sensibilidades políticas".



En ese sentido, Ossa enumeró los delitos por las cuales están condenadas las personas que se encuentran en prisión en ese contexto, señalando que corresponde a "gente que quemó el Metro de todos los chilenos, de personas que han saqueado, que han quemado iglesias. Hay que pensarlo muy bien, porque Chile estaría dando un paso hacia un ámbito desconocido".



En esa línea hizo un guiño a parte de la oposición más moderada, manifestando que "la centro izquierda, en especial la DC, debería darse cuenta de algo, que es abrir una puerta que no se puede cerrar. Cuando usted amnistía de forma general, usted está pasando sobre los tribunales y sería un pésimo precedente”, y sostuvo que hasta el minuto "el proyecto tiene más piso porque a Daniel Jadue le fue bien y a la Lista del Pueblo les fue bien".



"Yo hago un llamado a la DC porque me sorprendieron las palabras del senador Francisco Huenchumilla, pero también me sorprende de un ex-ministro del Interior, como José Miguel Insulza, que sabe perfectamente lo grave de los hechos que ocurrieron", cerró.