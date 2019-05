Ministro Larraín: "No le corresponde a la Corte Suprema ni a los tribunales impulsar las políticas públicas"

24Horas.cl TVN

30.05.2019

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió al fallo de la Corte Suprema que acogió nueve de los 12 recursos de protección presentados contra las empresas de la zona costera de Quintero y Puchuncaví por parte de vecinos, organizaciones sociales y entes gubernamentales, donde se ordenaron 15 medidas para resolver los episodios de contaminación en un plazo de un año.

El primero en referirse al tema fue el Ministro del Interior, Andrés Chadwick quien planteó que hay políticas públicas que son responsabilidad del Presidente. Luego, el Ministro Larraín, aseguró que las sugerencias están en el límite de lo que se puede hacer.

"No le corresponde a la Corte Suprema ni a los tribunales impulsar las políticas públicas (...) Llamar a la acción me parece posible, no definir cuál es la acción, pero sí impulsar la acción para que esas omisiones que han sido causa de vulneración de derechos, sean remediadas", sostuvo Larraín a Cooperativa.

Agregó que "Yo creo que la sugerencia de acciones está en el límite de lo que se puede hacer".

Entre las medidas ordenadas por el máximo tribunal, se encuentra cambiar el plan regulador de Quintero, realizar estudios para determinar exactamente los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la denominada zona de sacrifico, además de la instalación de filtros o dispositivos que permitan identificar y medir las emanaciones antes señaladas, de forma directa en la fuente.