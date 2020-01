Ministro Mañalich desmiente información de Seremi de Salud del Biobío sobre contagio de coronavirus por encomiendas de AliExpress

24Horas.cl Tvn

22.01.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuestionó la afirmación realizada por la Seremi de Salud del Biobío a un usuario en Twitter, en donde expresó que las encomiendas provenientes de AliExpress y otras plataformas de origen chino no se ven afectadas con el coronavirus nCoV originado en Wuhan, China.

Mediante la misma red social, el titular de Salud indicó que "respecto a la información que circula en redes, mediante la cual se señala que las encomiendas llegadas de China no transmiten el virus 2019 nCoV, no es información oficial del Ministerio de Salud".

Aclaración: respecto a información que circula en redes mediante la cual se señala que las encomiendas llegadas de China no trasmiten el virus 2019 nCoV, ello no es información oficial del Ministerio de Salud. — Jaime Mañalich (@jmanalich) January 23, 2020

Tras ello, la Seremi de Salud del Biobío replicó en Twitter expresando que "es improbable, pero como señala el ministro, en virtud de que este es un virus en estudio, la información de la OMS no nos permite aún afirmar que no haya riesgo de transmisión en objetos inanimados, no existiendo información comprobada en el brote actual que permita descartarlo".

Es improbable, pero como señala el Ministro, en virtud de que este es un virus en estudio, la información de la OMS no nos permite aún afirmar que no haya riesgo de transmisión en objetos inanimados, no existiendo información comprobada en el brote actual que permita descartarlo — SeremiSaludBiobío (@seremisalud8) January 23, 2020

El ministro Mañalich respondió que "esto es fake new. No considerar, por favor". Luego, el titular de Salud agregó que "esto no es información oficial del Ministerio de Salud. Ruego aclarar. Aunque es poco probable que un coronavirus se transmita a través de objetos inanimados, no hay información comprobada respecto al actual brote que permita descartarlo".

Esto es fake new. No considerar por favor. — Jaime Mañalich (@jmanalich) January 23, 2020

Esto NO es información oficial del Ministerio de Salud. Ruego aclarar. Aunque es poco probable que un Corona Virus se trasmita a través de objetos inanimados, no hay información comprobada respecto al actual brote que permita descartarlo. https://t.co/5Wd56JPRSp — Jaime Mañalich (@jmanalich) January 23, 2020

"Lamentamos que la información proporcionada a través de Epidemiología no haya sido certera o considerado última información OMS, por lo que nos remitiremos a informar cuando tengamos antecedentes validados por nuestro Ministerio de Salud", añadió la Seremi.