Ministro Mañalich: El virus sincicial respiratorio que se avecina "es mucho más peligroso que el de la influenza"

El nuevo secretario de Salud aclaró que 500 mil personas que no están en el grupo de riesgo de la influenza accedieron a la vacunación gratuita, lo que "no debería haber ocurrido". Aunque aseguró que el tema ya está resuelto, dijo que "hoy incluso podría ser muy tarde para la vacunación".

14.06.2019

En conversación con 24Tarde, el flamante nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó diversos temas relacionados con su cartera luego del cambio de gabinete, donde ingresó junto a otros cinco nuevos secretarios de Estado.

En primer lugar, Mañalich se refirió al nuevo episodio ocurrido al interior del Compin de Santiago, donde un usuario molesto con el servicio decidió autoinfringirse heridas en un brazo con un elemento cortopunzante que le provocó heridas superficiales.

Al respecto, el secretario de Estado reconoció que "tenemos que hacer una modernización en el Compin muy importante. Es muy importante, es un derecho de los trabajadores, se financia con impuestos generales y por eso, las personas tienen que entender también que deben llevar todos los antecedentes que justifiquen el derecho a obtener ese beneficio. En este contexto, la persona no había entregado todos los antecedentes".

Añadió que desde el Estado "tenemos que hacer una revolución en la gestión del Compin que es posible hacer, modernizarlo, responder en los términos que corresponden y entregar los beneficios financieros de subsidio de incapacidad laboral cuando estos realmente corresponden a una necesidad acreditada".

"HOY INCLUSO PODRÍA SER MUY TARDE PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA"

Al entrar en materia de la campaña contra la influenza, reiteró lo que han planteado los técnicos del área: "No somos partidarios de una vacunación universal contra el virus de la influenza. Las personas que están fuera de los grupos de riesgo lo tienen, por supuesto, pero no les va a significar ningún riesgo vital".

Sostuvo también que "la tasa de mortalidad de los fallecidos este año no es diferente de otros años". Siempre dentro de este tema, hizo hincapié y explicó que "también aquí hay una corresponsabilidad. El Ministerio de Salud adquirió 5 millones y medio de dósis que son suficientes para el grupo objetivo. 500 mil personas que no están en este grupo objetivo accedieron a la vacunación gratuita pagada por el Estado. Esto no debería haber ocurrido, generó un pequeño problema de stock la semana pasada que ya está resuelto".

Pese a esta situación, acotó que "este año, en la primera semana de campaña de vacunación contra la influenza se vacunaron menos de 100 mil personas. El año pasado se vacunaron 600 mil personas, porque había una mayor sensación de riesgo. Hoy Incluso podría ser muy tarde para la vacunación porque el virus circula y generar las defensas para protegerse de una infección por el virus de influenza AH1N1 o el que fuere, demora tiempo".

Incluso recalcó un dato muy importante relacionado con la inminente llegada del virus sincicial respiratorio: "Se debe considerar que con el frío de la próxima semana, va a ser emergencia un virus mucho más peligroso que el de la influenza, que es el virus sincicial respiratorio que afecta a los lactantes. No habiendo vacuna, puede producir una enfermedad gravísima".

Por último, se refirió a la cantidad de dósis recomendada para combatir la influenza: "Desgraciadamente poca gente tiene conciencia que tiene que volver por la segunda dósis".

SALIDA DE COORDINADOR TÉCNICO DE ABASTECIMIENTO DE CENABAST: "SI HA OCURRIDO, YO NO LO HE HECHO"

Antes de finalizar, aseguró que él no tomó la decisión de sacar de su cargo al coordinador técnico de Abastecimiento de Cenabast, Juan Carlos Corbeaux: "Si ha ocurrido, yo no lo he hecho. No ha pasado por mí esa decisión, y por lo tanto no conozco sus argumentos".

Finalmente, explicó por qué decidió echar pie atrás en su decisión de no volver al servicio público tras su primer período en la cartera de Salud: "Participé activamente en la generación del programa de Salud para el segundo gobierno del Presidente Piñera. Sentía que no me correspondía tomar de nuevo una responsabilidad de primer nivel porque hay gente capacitada, y también por una razón familiar (...) El Presidente me ha insistido llamándome para que me haga cargo de esta cartera".