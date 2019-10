Ministro Mañalich en la comisión de Salud: "Creo que no es apropiado, porque pase una marcha en la calle, decir cambiemos totalmente esta ley"

24Horas.cl Tvn

En medio de la discusión por el seguro catastrófico en la Comisión de Salud, el Ministro Jaime Mañalich indicó que “creo que no es apropiado, porque pase una marcha en la calle, decir cambiemos totalmente esta ley”.

Las declaraciones del ministro las realizó en medio de la petición de parlamentarios como el diputado Castro de ingresar a los usuarios de Fonasa de los tramos A y B sin copago al seguro catastrófico.

"El ejecutivo no cree que es admisible, no ve con buenos ojos e independiente que este ocurriendo esta misma discusión en muchas salas (...) nosotros hemos hecho una propuesta de indicaciones de acuerdo a lo conversado, las hemos traído y creo que no es apropiado, porque pase una marcha en la calle, decir cambiemos totalmente esta ley, y en ese contexto a su pregunta, para nosotros no es posible cambiar el texto", sostuvo el secretario de Estado.

El registro fue publicado por el diputado del Frente Amplio, Miguel Crispi, indicando en su cuenta de Twitter que "En medio de la discusión del seguro catastrófico le pedimos un mayor esfuerzo al Gobierno con la gente más pobre. Pero según el ministro, "una marcha" no obliga a hacer ese esfuerzo".

¡Increíbles las palabras del Ministro de Salud!

-“Creo que no es apropiado, porque pase una marcha en la calle, decir cambiemos totalmente esta ley”. ¿Entendió el mensaje de la gente o no? 😡#ChileNoQuiereMigajas pic.twitter.com/CSGXMmk86X — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) October 24, 2019

Al finalizar la sesión, Mañalich fue consultado por este impasse, indicando que "efectivamente se dio una dinámica en la discusión parlamentaria muy ácida que intentaba frenar este proyecto y cambiarlo completamente en su estructura o propósito, nosotros no estuvimos disponibles para ellos, insisto, está puesto con discusión inmediata, mañana se discute en la Comisión de Hacienda, el martes o lunes tal vez, esperamos la Cámara de Diputados lo apruebe, porque necesitamos que el beneficio llegue lo antes posible a las personas".

Finalmente se aprobó el seguro catastrófico en la comisión de salud de la Cámara, ahora deberá pasar a la Comisión de Hacienda.