Ministro Mañalich por nueva manifestación en su contra: "No voy a dejar de recorrer hospitales, no me voy a esconder"

24Horas.cl Tvn

29.11.2019

Un nueva manifestación en contra del ministro de Salud se registró durante la visita de Jaime Mañalich al Hospital Padre Hurtado, quien llegó hasta el recinto asistencial debido a los impactos de balas que se han registrado en el edificio.

Los trabajadores del recinto desde muy temprano se han manifestado en las afueras del hospital, pidiendo soluciones por parte de la autoridades de gobierno.

Tras reunirse con funcionarios al interior del lugar, los manifestantes que estaban en el exterior rayaron el automóvil del secretario de estado.

Así quedó el auto del ministro @jmanalich luego de visitar el Hospital Padre Hurtado. pic.twitter.com/T40Dxypmvv — Davor Gjuranovic (@dondavor) November 29, 2019

En conversación con 24Horas, Mañalich hizo referencia a los disparos que han ingresado al edificio, "Ni en estado de guerra extrema se han roto los protocolos de que los hospitales son lugares que deben ser protegidos por el servicio que presta a la ciudadanía", agregando que "vamos a tener que cambiar y poner ventanales blindados" en uno de los sectores más afectados.

Sobre las manifestaciones en su contra, sostuvo que "la protesta a las autoridades de gobierno, es una parte esencial y no voy a dejar de recorrer hospitales, no me voy a esconder, no me voy a amedrentar".

A la salida del Hospital fue escoltado por Carabineros, debido a la cantidad de manifestantes que se encontraban en las afueras.