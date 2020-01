Ministro Moreno por situación del puente Chacao: El interés nuestro y de Hyundai "es que lleguemos a un acuerdo"

24Horas.cl Tvn

08.01.2020

El ministro del Ministerio de Obras Públicas, Alfredo Moreno, asistió este miércoles a la Comisión de Obras Públicas del Senado, instancia integrada por los senadores Juan Castro, Ena Von Baer, Alfonso de Urresti, Alejandro Guillier y Ximena Órdenes. En la ocasión, el secretario de Estado entregó detalles sobre la construcción del Puente Chacao en la isla de Chiloé.

“Como explicamos en esta comisión, hoy día hay 585 personas trabajando por parte del consorcio, tanto como empleados directos o como subcontratistas, las obras se siguen desarrollando”, destacó el ministro Moreno.

: La respuesta de Hyundai: "El Estado de Chile actualmente no ofrece las garantías jurídicas y comerciales" Leer más

En la misma línea, el titular del MOP agregó que su cartera mantiene la intención de solucionar cualquier diferencia con la empresa encargada de construir el viaducto en el sur del país. “Nuestro interés, y entiendo que el del consorcio también, es que lleguemos a un acuerdo. Haremos los esfuerzos para que eso suceda, pero siempre cautelando el interés fiscal. Estamos hablando de una reclamación que asciende al 50% del valor del puente, pensemos que llevamos un 12,5% del puente construido, de tal manera que estamos hablando de un aumento extraordinariamente importante en los valores de costos de esta obra, y estos son recursos importantes que pertenecen a todos los chilenos que debemos cuidar”, resaltó el secretario de Estado.

En caso de mantenerse las diferencias con el consorcio, el ministro reiteró que el contrato establece claramente los caminos a seguir.

“Estas son diferencias de opinión que llevan muchos años, nosotros quisiéramos que se resolviera y vamos a seguir tratando de que esto se logre. Este es un tema entre un mandante (MOP) y un contratista que es este consorcio, en un contrato que se hizo bajo licitación pública que tiene normas, sistemas de solución de controversia, esa es la forma de enfrentarlo como corresponde. El contrato establece claramente cuáles son las maneras de resolver”, agregó el titular de la cartera de Obras Públicas.

Para concluir, el ministro Moreno volvió a destacar la trascendencia que tendrá el puente Chacao en la isla de Chiloé.

“Esta obra va a cambiar la vida de la gente en la isla o de la gente que quiera llegar a ella. Piense que en tres minutos se va a poder cruzar, va a quedar unido al continente versus los largos períodos que hay que hacer hoy en día a través de barcazas, por lo que es muy positivo para la zona y el país. Esta es una obra de gran magnitud, emblemática no solamente de esa zona, si no para Chile, no hay otro puente así en nuestro continente”, cerró el secretario de Estado en el Congreso de Valparaíso.