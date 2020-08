Ministro Paris a machi Celestino Córdova: "Le ruego que deje la huelga de hambre"

24horas tvn

13.08.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado al machi Celestina Córdova a deponer la huelga de hambre que lleva hace más de 100 días con la que solicita cumplir su pena en su rewe, y lo instó al diálogo.

"Celestino Córdova es machi, también él es médico. Por lo tanto, como médico el tiene que velar por la vida de sus pacientes y por su vida propia. Yo confío en el diálogo, en la conversación, en el entendimiento", dijo el secretario de Estado.

Paris afirmó que espera que el machi comprenda que "tiene que proteger su vida y no dejarse morir. Yo desde aquí, le digo 'machi, colega, por favor le ruego que medite esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida. Le ruego que deje la huelga de hambre y que podemos dialogar'".

"Siempre se puede conversar y dialogar y llegar a entendimiento, sobre todo cuando está la vida de una persona en juego como es este caso", agregó.

A las declaraciones del titular de Salud se suma las palabras del Presidente Sebastián Piñera, quien afirmó que el Gobierno busca protegerla vida de todas las personas y que se realizarán la mayor cantidad de acciones posibles en el marco de lo que la ley permite.

Corte Suprema rechaza recurso de amparo: Celestino Córdova deberá seguir recluido

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo interpuesto por la defensa del machi Celestino Córdova, indicando que el comunero mapuche, condenado por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, deberá seguir recluido.

Según el fallo judicial, el cual contó con cuatro votos en contra y uno a favor, se estableció que "no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado se enmarque en alguna de las hipótesis de ilegalidad".

Asimismo, la resolución aclaró que el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile y que era parte de la demanda de la defensa del machi, no siempre se debe ejecutar en el sistema penal chileno, indicando que no se puede interpretar como "de carácter absoluto".

"No puede interpretarse en el sentido de que dicha preferencia es de carácter absoluto, puesto que ello llevaría al absurdo que en todo los casos en que se juzgue a un miembro de un pueblo indígena por la comisión de un delito, por grave que sea, su pena no la cumpliría privado de libertad en un establecimiento estatal", añadió.

Recordar que la Defensoría Penal Pública de La Araucanía había presentado la instancia pidiendo que el comunero fuese trasladado a su rewe para cumplir con la condena luego de que este iniciara una huelga de hambre.

De igual manera, el Gobierno hizo un llamado a Córdova y los otros presos mapuche a deponer dichas acciones, aludiendo que se hará "todo lo posible para evitar complicaciones mayores" en la salud de estos.

"Tuvimos una muy buena conversación con los representantes del machi Celestinio Córdova. Ellos se refirieron en términos generales al problema de la normativa penitenciaria, que no recoge la situación que afecta a los pueblos originarios. Nos hicieron propuestas concretas que se pudieran incorporar en el reglamento penitenciario teniendo en consideración convenios internacionales", dijo el ministro Hernán Larraín, el pasado 7 de agosto.