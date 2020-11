Ministro Paris responde al Colmed y descarta baja de sueldos a médicos: "Es imposible"

"No se bajará ningún sueldo. No se puede bajar. Están fijados por ley y las contrataciones para el sistema publico se rigen por diferentes leyes”, explicó.

16.11.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la polémica que ha generado la supuesta baja de salarios que percibirían los médicos y trabajadores de la salud.

Según aseguró el secretario de Estado, “no se bajará ningún sueldo. No se puede bajar. Están fijados por ley y las contrataciones para los médicos centro del sistema publico se rigen por diferentes leyes (...) es imposible".

Por otro lado, explicó que “el aumento del presupuesto en salud es de casi un 9%, pero el crecimiento per capital es menor, y en eso estoy de acuerdo, es de un 1,3% por el momento, pero se va a discutir en la Cámara de Diputados”.

Por otro lado, Paris aseguró estar dispuesto a reunirse con Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico, quien en conversación con 24 AM, le pidió una reunión para exhibir las pruebas que poseen respecto de estas bajas de salarios que estarían siendo ya aplicadas. "Sí, voy a recibir a Patricio Meza, que es un caballero, para conversar sobre estos temas", recalcó.

Respecto de los montos entregados por Paris sobre los salarios de los médicos, enfatizó que "probablemente fue un error hablar de montos, porque genera diferencias dentro de los equipos de salud".

Sin embargo, señaló no creer "que tenga que pedir disculpas, porque las debería pedir aquella persona que dijo que éramos muy dialogantes y que no cumplíamos lo que prometíamos y que amenazábamos con una reducción de sueldo. Él induce al engaño, yo no", haciendo alusión a José Miguel Bernucci.

Recordar que Meza manifestó que "estamos muy preocupados porque él trató de mentiroso a nuestro secretario y en el fondo trató de mentirosos a todo el grupo de colegas del país que nos manifestó su preocupación porque sus distintos servicios de salud le están cambiando las asignaciones".

Además, el colegiado subrayó que muchos médicos asociados afirmaron no haber recibido "ningún bono COVID", mientras que también "se constató la disminución de sueldo y, por lo tanto, nos gustaría que el ministro de Salud nos invite para poder llevarle las pruebas de esta disminución de sueldo".

En ese mismo sentido, afirmó que "hospitales grandes de Santiago ya anunciaron la redistribución de los recursos" y que el supuesto aumento de los dinero para el presupuesto 2021 no es suficiente.

"Estamos muy preocupados porque la visión complaciente que tiene el ministro de Salud con respecto al aumento de los recursos (en el presupuesto 2021) es totalmente contraria a la que tienen los alcaldes, las municipalidades, la confusa y la que tenemos los médicos, los que consideran que es insuficiente", agregó.