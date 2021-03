Ministro Paris responde a Izkia Siches: "A palabras infecciosas, oídos penicilínicos"

24Horas.cl Tvn

19.03.2021

La noche de este viernes el ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, que "no tengo comentarios, no es conveniente hacer comentarios, porque comentarios sacan palabras", sostuvo en converación con T13 Central.

"Hay un dicho muy popular en medicina: A palabras infecciosas, oídos penicilínicos", dijo el jefe de Salud, agregando que "los que están molestos, los que no, todos tenemos que dar esta batalla. Aquí no deben haber divisiones".

Su respuesta apunta a los emplazamientos que la presidenta del Colmed hizo en el Podcast La Cosa Nostra, donde dijo que el Gobierno "ha sido nefasto" en el manejo de la pandemia, y que la mesa social Covid "no funciona ni corta nada".

En cuanto al rol que cumple el ministro Enrique Paris y el manejo de la pandemia, había señalado que "son definiciones de gobierno y entiendo que el ministro diga, por qué no hacen esto, y no, en realidad vamos a hacer otra cosa. Él va, pone la cara, como buen soldado, pero no veo que él esté hoy día trabajando por controlar la pandemia".

"Yo les digo a mis colegas de derecha, oye este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile, el peor", manifestó Siches en dicha ocasión.