Ministro Paris por vacunación de jóvenes en funciones críticas para el Estado: "hay que respetarlo"

22.02.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la polémica levantada por el proceso de vacunación y la inclusión de personas fuera del rango de edad, pero que pertenecen a instituciones que cumplen funciones críticas del Estado y que podrían optar a vacunarse.

En ese sentido, destacó que en el instructivo número uno, emitido en enero, ya se hacía referencia a que los organismos que serán considerados como que realizan funciones esenciales y críticas para el Estado, incluyen a: ministerios, gobiernos regionales, municipios, poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

Recalcó que, si dentro de estas organizaciones hay "algún parlamentario joven y quiere postergar su vacunación en relación a su edad, yo creo que hay que respetarlo, el que no lo haga, también hay que respetarlo".

Aseguró que si algún parlamentario prefiere esperar para ser vacunado, por ejemplo, por edad, puede hacerlo. Por eso, señaló que "hay gente mucho más joven que puede estar en esa disyuntiva, si se vacuna no está incumpliendo los criterios que nosotros mismos hemos fijado".

Registro al interior de instituciones

Consultado el ministro respecto al acceso de registros para conocer quiénes han sido vacunados al interior de instituciones para el funcionamiento crítico del Estado, señaló que "cualquier institución que no cumpla con llenar el registro nacional de inmunizaciones, puede ser sometida a sumario administrativo".

Sobre el Registro Nacional de Inmunizaciones en particular, indicó que todo estará presente en el registro y que, en el caso de no registrar, corren el riesgo de no recibir la segunda dosis de inmuninzación.