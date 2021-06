Ministro Paris y 'cortocircuito epidemiológico': "No son estrategias que estén siendo utilizadas en este momento en el mundo"

24Horas.cl Tvn

20.06.2021

Este domingo se dio a conocer una entrevista al Ministro de Salud, Enrique Paris, en la que se refirió a distintos aspectos de su trabajo en la cartera, así como también a las propuestas del Colegio Médico.

Según publicó El Mercurio, la propuesta de un cortocircuito epidemiológico del Colmed "suspende el pase de movilidad, la movilización colectiva, el tránsito de automóviles. Coarta la libertad de trabajo, la libertad de locomoción personal y colectiva, la libertad de reunión, la libre actividad económica. Es decir, bloquea el funcionamiento de la ciudad".

El ministro continúa indicando que esta idea "es un concepto muy antiguo. Es un poco volver al pasado diría yo. No son estrategias que estén siendo utilizadas en este momento en el mundo. Además que llamarlo cero COVID es imposible. Bueno, varios infectólogos ya han hecho notar su discrepancia, porque el virus va a seguir circulando y eso es inevitable. Más aún si sufre algunas mutaciones, puede ser necesario ir cambiando el tipo de vacuna. Lo que sí puede ocurrir es que el virus vaya evolucionando hacia la endemia, o sea, una circulación baja, permanentemente presente".

No obstante a ello, la autoridad valoró que el gremio presentara su propuesta. "Lo que más me gusta es que finalmente tienen una propuesta seria, bien preparada, estudiada. Por eso yo invito al Colmed a que la presente en la Mesa Social COVID-19, y es ese el desafío que les planteo públicamente. Leí que el Colegio Médico se ha reunido con la CPC, con pymes, con la CUT, con diversos grupos, pero creo que lo correcto es que la presente en la mesa, que fue creada precisamente para escuchar las propuestas, sacar lo mejor de ellas y llevarlas al Ministerio de Salud. Ni la CPC ni otras instituciones, muy valiosas y valorables, son las que tienen que manejar la salud de Chile", indicó.

Peligro de las variantes

Al ser consultado sobre las distintas variantes que se han detectado alrededor del mundo, la autoridad mostró su preocupación por la variante Delta, destacando el trabajo que se ha realizado para intentar evitar su ingreso.

"Estamos muy preocupados por la variante india o variante delta. Es obvio que no queremos que ingrese a Chile. Tenemos en este momento cerrado el aeropuerto y se mantiene muy estricto que la persona tienen que venir con PCR negativa, que además tiene que hacer cuarentena acá en Chile y que antes de salir debe tomarse una PCR. Y las PCR las estamos secuenciando para determinar que tipo de virus es y controlar la entrada de este virus", indicó.

Asimismo también tuvo palabras para las mediadas adoptadas por países como España, Francia o Israel que han dejado de usar mascarilla en lugares públicos, señalando que "yo creo que tenemos primero que tener vacunados a más del 80% de la población susceptible. En este momento tenemos que mantener mascarilla, lavado de manos distanciamiento físico, porque es una parte del tratamiento. La vacuna no es lo único".

Posible interpelación

La autoridad también tuvo palabras para una posible interpelación promovida por el diputado Miguel Crispi de Revolución Democrática, señalando que "reconozco que es una facultad que tienen los parlamentarios, sobretodo los diputados, que son los encargados de fiscalizar. Sin embargo, yo les pedí que meditaran bien si es que realmente existen razones para hacerlo. En mi opinión no existen".

"He dado todo lo que he tenido que dar para manejar la pandemia. Esto es un virus, es un ser vivo. Es una partícula microscópica que se aprovecha de su capacidad para infectar las células y no es fácil hacer un manejo de ese ser que está buscando reproducirse y para eso utiliza un huésped, que es el ser humano, y obviamente que eso es difícil de controlar. Pero si la gente piensa que se podría haber tomado otras medidas, o que las medidas no han sido las correctas y me quieren interpelar sobre ese tipo de dudas, están en su pleno derecho", aseveró.

Vacunaciones y fallecimientos

El ministro también fue consultado respecto sobre el aumento en las cifras de decesos junto con el aumento de las vacunaciones, la autoridad aclaró que que "las muertes no han aumentado", señalando además que "en el último informe que conocimos este lunes hay una disminución. La letalidad está en el 2.09 ahora y estuvo mucho más alta al comienzo de la pandemia. Además evidentemente que en Chile tenemos una mortalidad muchísimo menor que otros países de Latinoamérica".

En ese sentido, se le preguntó sobre la disparidad de las cifras registradas el pasado miércoles con 37 decesos, con el de este miércoles en el que se registraron 212. Ante esto la autoridad indicó que "esa no es una comparación legítima, porque uno tendría que hacer la comparación mes a mes o año a año".

Del mismo modo Paris indicó que "en este momento nosotros estamos observando un fenómeno bien importante, que es una caída de gente que se está hospitalizando en tratamiento intensivo en rango de edad mayor".

"Sin embargo, hay un aumento de los hospitalizados en menores de 39 años o 49 años, pero yo no observo un aumento de casos. El R o sea, la posibilidad de infectar a una persona ha bajado. Ya no es de 1 es de 0,96, lo cual significa que la pandemia está disminuyendo su agresividad", indicó el titular de la cartera de Salud.