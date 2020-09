Ministro Pérez: ataque contra carabineros en Contulmo pudo ser "una tragedia" y fue perpetrado por "un grupo muy organizado"

Según el ministro del Interior, el atentado pudo ser "una reacción" ante una serie de "operaciones exitosas" de investigación en la zona. "Estos hechos no nos van a amedrentar, y vamos a seguir trabajando", adelantó.

29.09.2020

El ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que la huída hacia los cerros de cuatro Carabineros de civil que fueron atacados en el valle de Elicura, en Contulmo, “impidió que tuviéramos una tragedia”, pero asimismo advirtió que “los violentos no nos van a amedrentar".

Cabe señalar que los carabineros de civil se desplazaban en dos camionetas blancas por ese sector de la provincia de Arauco habitado por comunidades mapuche, siendo abordados por un grupo de personas que los atacó e incendió ambos vehículos. En ese momento, los policías huyeron hacia los cerros, siendo rescatados posteriormente por otras unidades de Carabineros.



“Conversé con el general director de Carabineros, Mario Rozas, y estos hechos no nos van a amedrentar y vamos a seguir trabajando duramente en las investigaciones que nos permitan, junto con el Ministerio Público, poner a disposición de los tribunales con el mayor número de pruebas posibles a quienes realizan estos actos para que sean condenados”, aseguró Pérez, en un punto de prensa realizado esta tarde en La Moneda.

El jefe de gabinete aseveró que “sin duda, esos equipos de investigación del OS-9, que hacen una gran tarea en el área, van a perseverar. Vamos a reponer los vehículos que fueron quemados y les decimos a los delincuentes, a los violentos, que vamos a seguir enfrentándolos”.

"ESTE ERA UN GRUPO INVESTIGATIVO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA"

Respecto del procedimiento que realizaban los policías de civil, Pérez explicó que “este era un grupo investigativo especializado que estaba en el área. Era un teniente con otros tres funcionarios que estaban haciendo labores investigativas. Tanto en esa área de la provincia de Arauco como en la región de La Araucanía hemos desplegado equipos investigativos tanto de Carabineros como de la PDI. Esto es una reacción a operaciones exitosas que se han hecho”.



“El ataque fue perpetrado -añadió- por un grupo muy organizado de siete a ocho personas, está por verificarse eso, pero muy violento, bien armado, que obligó a este grupo de funcionarios, que eran solo cuatro, a tener que protegerse para evitar daños mayores a su integridad física y, por lo tanto, se parapetaron en los cerros cercanos, donde después fueron rescatados por unidades especializadas de los grupos de orden público”.

Consultado sobre las débiles medidas de protección de estos efectivos, el ministro del Interior esgrimió que “eran grupos investigativos, no de orden público. Los grupos investigativos no van con mucho armamento porque su tarea es otra, no es actuar en enfrentamiento, sino que investigar escenas, territorios, personas. Indudablemente, Carabineros va a tomar medidas para dotar de mayor protección a esos grupos”.

Pérez insistió en que “en estas investigaciones se requiere interactuar con personas, conversar, estar saqcando fotografías y requieren cierta autonomía, por lo tanto, el ataque intentó inhibir las acciones investigativas de Carabineros, pero estoy seguro que no lo van a conseguir… Si estos grupos investigativos van con demasiado poder de fuego, inhiben y frustran sus investigaciones”.

En cuanto a la denuncia de comunidades mapuche de la zona, que señalaron que los carabineros intentaron hacerse pasar por funcionarios forestales, Pérez dijo desconocer la información, pero explicó que “sin duda las labores investigativas muchas veces se hacen de civil, generando la confianza en las comunidades para obtener información. Estos son grupos que investigan, son extraordinariamente valiosos”.