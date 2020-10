Ministro Pérez llama a "no anticipar juicio" mientras se investiga responsabilidad policial en caída de joven al río Mapocho

"Condenamos, como lo hemos hecho siempre, todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos. Creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos de Carabineros", añadió.

24Horas.cl Tvn

03.10.2020

En un punto de prensa desde La Moneda, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió en representación del Gobierno al incidente ocurrido la tarde de este viernes en el sector del puente Pío Nono, a un costado de Plaza Baquedano, donde de acuerdo a imágenes captadas un adolescente cayó al río Mapocho tras una disputa con un carabinero en medio de incidentes en el sector.

El jefe de gabinete sostuvo al respecto que como Ejecutivo "condenamos, como lo hemos hecho siempre, todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos. Creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos de Carabineros".

Agregó que "Carabineros ha hecho muchos esfuerzos en el último tiempo para que todo su accionar esté en el marco de los protocolos, del respeto a la ley y del respeto a los derechos humanos". En ese marco, ratificó que se solicitó a la institución policial que iniciara un sumario administrativo y aparte al funcionario involucrado de sus labores operativas, mientas se desarrolla la investigación correspondiente.

Por lo anterior, recalcó que "esperamos el resultado de la investigación para ver si eso se ha cumplido o no. Si no se ha cumplido el respeto a la ley, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas, que las investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones".

Sobre la labor de la policía, especificó que "sin orden público no hay democracia posible". Además, confirmó que el Gobierno tomó contacto con la familia de la víctima y prestará todo tipo de apoyo para su proceso de recuperación.

Por lo pronto, el ministro quiso recalcar que "llamamos a la comunidad nacional a no anticipar juicio mientras las investigaciones correspondientes del Ministerio Público y de Carabineros se realizan".

OPOSICIÓN PIDE LA SALIDA DEL GENERAL ROZAS

Entre las reacciones políticas al hecho, representantes de la oposición exigieron la salida del general director de Carabineros, Mario Rozas.

Esto luego de que se dieran a conocer registros audiovisuales de la caída del menor.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, llamó al gobierno a remover "de inmediato" a Rozas. "¿Dónde estuvieron los protocolos de DD.HH. de Carabineros en la represión en el puente sobre el Mapocho y el joven empujado al río? El gobierno debe remover de inmediato al general Rozas. ¿Quieren bloquear el plebiscito? El gobierno debe responder", planteó a través de su cuenta de Twitter.

"Esta semana voté a favor de proyecto de resolución que pedía que gobierno solicitara renuncia al general Rozas por su responsabilidad en violaciones a DD.HH. Espero se avance en investigación, pero las imágenes conocidas hasta ahora en Pío Nono hacen aún más insostenible su permanencia", comentó por su parte el DC Matías Walker en la misma red social.



"He revisado 10 veces los 2 videos que circulan; a mi juicio al menos hay lo que los abogados llamamos dolo eventual, lo que deberá determinar la Fiscalía. Pero responsabilidades del mando deben ejercerse, no cabe duda", añadió.