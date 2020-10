Ministro Pérez por detención de atacantes de comisaría en Peñalolén: "No estábamos frente a manifestantes, sino que frente a delincuentes"

15.10.2020

El ministro del Interior, Víctor Pérez, hizo un llamado a todos los sectores políticos a respaldar a Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, en una visita a la Subcomisaría de Peñalolén, emplazada en la población Lo Hermida, donde felicitó al OS-7 y a la fiscalía tras detener a 10 supuestos miembros de la “primera línea” por los contínuos ataques que ha sufrido el recinto policial desde el inicio del estallido social, el año pasado.



“Para el Gobierno es un hecho muy valorable que a través de un trabajo conjunto del Ministerio Público, del OS-7 de Carabineros y que contó con la participación de la municipalidad de Peñalolén, se haya podido enfrentar a una organización criminal. Bastaba conocer una sola vez las acciones de estos delincuentes para darse cuenta de que no estábamos frente a manifestantes, sino que frente a delincuentes, a violentos. Esta organización criminal proveía de recursos para atacar a la comisaría, que es atacar no solo a Carabineros, sino que es atacar a la ciudadanía, generando un profundo terror en los vecinos”, señaló el titular de Interior.

Cabe señalar que los 10 sujetos fueron detenidos en allanamientos realizados esta madrugada, los que serán formalizados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por asociación ilícita, también por arrojar bombas molotov al cuartel y por disparos.

Víctor Pérez aprovevchó la visita a la comisaría para dar un nuevo espaldarazo a las autoridades de Carabineros, cuestionadas nuevamente, esta vez por el caso del menor que -según acusa la fiscalía- fue empujado desde el Puente Pío Nono al río Mapocho durante las manifestaciones en plaza Baquedano el viernes 2 de octubre pasado.

“Carabineros está para dar tranquilidad y seguridad a los vecinos, lo que significa que la personas puedan hacer su vida cotidiana sin ningún temor, en paz, la que estaba puesta en duda por una organización criminal en esta zona. Esto muestra con palmaria claridad que las diferencias entre los chilenos tenemos que resolverlas a través de los canales que da la democracia, como el plebiscito que tendremos en pocos días. Todos los chilenos nos tenemos que unir para enfrentar la violencia, porque lo único que trae es dolor a las familias que la sufren”, añadió el jefe de gabinete.

Luego, insistió: “Hago un llamado, el Gobierno hace un llamado a todos los sectores políticos a condenar la violencia y a apoyar a las policías, que son las que enfrentan a los violentos. Condenar la violencia sin apoyar al Ministerio Público ni a las policías es solo retórica”.

“ALTERABAN TRANQUILIDAD DE LO HERMIDA”

Por su parte, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, agradeció las diligencias policiales y de la fiscalía.

“Para nuestra comuna es muy importante lograr el objetivo fundamental de resguardar y asegurar el derecho de las personas a vivir en paz. Este ataque permanente, desde noviembre hasta ahora, a la Subcomisaría de Peñalolén no ha tenido en paz ni a los funcionarios de Carabineros ni a los vecinos que viven en ese entorno. Esto ha causado un tremendo daño a la comunidad, por eso quiero felicitar y agradecer a la fiscalía y al OS-7”, señaló.

La jefa comunal añadió que “estas personas tienen que salir de circulación para poder dejar vivir en paz a la comunidad, alteraban la tranquilidad de los vecinos de Lo Hermida, con hechos tan graves como lanzar molotov, disparos y fuegos artificiales”.