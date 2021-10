Ministro Prokurica y traslado de "Soldado Anónimo": "Todos los chilenos le deben respeto"

Agencia Aton

22.10.2021

El Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, realizó un discurso durante el término del traslado del "Soldado Desconocido" hasta el Mausoleo del Ejército en el Cementerio General.



Los restos fueron retirados la noche del jueves de la Plaza Baquedano tras le determinación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), medida tomada a solicitud del Ejército después de los incidentes durante el segundo aniversario del estallido social.



La tumba fue trasladada en primera instancia hacia el Regimiento de Infantería N°1 “Buin”, desde donde volvió a ser movilizada esta mañana al camposanto ubicado en Recoleta, siendo enterrada con un homenaje bajo la presencia de altos mandos castrenses y del ministro Prokurica.

Formalizarán a presunto implicado en amenazas de muerte a fiscal Ximena Chong Leer más

Este último aseguró que en el Gobierno comparten la decisión del CMN de mover los vestigios "a este lugar santo, porque creemos que todos los chilenos, de todos los sectores políticos, sociales y económicos, le deben respeto y reconocimiento por todo lo que hicieron por Chile".



"Sentimos pena y tristeza cuando vemos que hay gente que no respeta a los héroes que le dieron a Chile todo lo que tenemos. Chile no sería sin esos soldados que entregaron su vida en esa oportunidad. Creemos que no podemos permitir que gente, por la vía de la violencia, mancille a nuestros héroes", añadió el secretario de Estado.



De todas formas, Prourica no desestimó que los restos vuelvan a ser instalados en Plaza Baquedano: "No descartamos nada, esa es una decisión que se tiene que tomar en el futuro".



"Lo que se merece el Soldado Desconocido es tener un descanso eterno y no lo que están sufriendo. Por eso mismo, como Gobierno, como Ejército y como Consejo de Monumentos, se ha tomado esta decisión para evitar lo que, a mi juicio, no se merecen nuestros héroes", cerró el titular de Defensa.