Ministro de Salud por ventiladores donados por la CPC: "Esa consciencia empresarial nos ayudó a salir adelante"

24Horas.cl Tvn

31.05.2021

Un reportaje del fin de semana reveló que ventiladores donados por al Confederación de la Producción y el Comercio, no estarían siendo usados en su totalidad. Solo se estarían usando 32 ventiladores de 515.

Al respecto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, explicó que "la gran mayoría de los ventiladores fueron puestos a disposición de os distintos servicios de salud", asegurando que estas donaciones de privados "ayudaron a salvar vidas".

Consultado sobre por qué más de 400 ventiladores están en desuso, dijo que los aparatos "tienen una vida útil, y en la medida en que iban presentando fallas, o que iban cumpliendo con su periodo útil, eran siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados".

Recalcó que los 32 ventiladores mencionados en el reportaje "están funcionando y hoy día están en distintos hospitales" del país.

Sobre por qué no se había transparentado previamente esta situación con los ventiladores donados por la CPC, dijo que "no se puede decir que no se haya transparentado (...) el subsecretario Zúñiga en su momento, hizo aclaraciones y declaraciones al respecto, es un tema sabido por el público, no hubo en ningún ocultamiento de información", sin detallar la información entregada por el exsubsecretario.

Eso sí, detalló que los ventiladores donados "eran más básicos": "no tenían todas las funciones que a uno le gustaría para hacer una ventilación más sofisticada, por eso en la medida que tuvimos ventiladores más robustos, los fuimos cambiando".

El ministro de Salud, Enrique Paris, se extendió sobre este tema, señalando que "no me queda más que agradecer el trabajo que ha hecho Juan Sutil y la Confederación para la Producción y el Comercio", aseverando que, además, "hicieron llegar al ministerio de Salud, equipos de protección personal en gran cantidad y también contribuyeron enormemente al estudio en fase clínica 3 de la vacuna contra el coronavirus".

Por eso, el ministro de la cartera de salud dijo: "solo agradecimientos, mi respeto y solo el hecho de que ellos hayan contribuido con el sistema público de salud, logró salvar muchas vidas (...) tenemos que destacara esa labor, esa consciencia empresarial que nos ayudó a salir adelante".