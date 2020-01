Ministro Sichel presenta ficha que busca entregar apoyo a familias afectadas por emergencias en menos tiempo

24Horas.cl Tvn

22.01.2020

El Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, presentaron este miércoles la nueva Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la que busca acotar los tiempos de respuesta del Gobierno a las familias que han sido víctimas de alguna situación de emergencia o catástrofe en el país.

“Con la antigua ficha teníamos debilidades entre el levantamiento y la entrega de la información. No había plazos acotados, incluso el promedio de entrega había superado en lo general los 30 días", explicó el ministro.

"La oportunidad de respuesta era mucho más larga de lo que uno esperaría en una situación de emergencia, la digitalización era manual, lo que hacía que la información no fuera bien digitada y consignada, y no teníamos buena coordinación entre la oferta pública para responder a la demanda. Teníamos una buena foto de la crisis, pero no teníamos una buena solución al problema”, agregó.

De esta manera con las mejoras implementadas al sistema “el Estado actúa más rápido, levanta la información de manera más acertada y es capaz de entregar una oferta más adecuada a la emergencia”, afirmó Sichel.

El objetivo principal de estos cambios permitirá optimizar y priorizar a quién atender primero de acuerdo a la necesidad socioeconómica, y por consiguiente hacer una rápida entrega de los beneficios.

Según aseguraron desde el Gobierno con la nueva FIBE, el Estado podrá contar antes con los datos ya que la encuesta se digitaliza en línea, logrando una captura de datos inmediata.

"Sabemos que la necesidad de las familias es recibir la ayuda lo antes posible. Y para esto también estamos incorporando un Sistema de Información Social en Emergencias que permita identificar y conectar a los distintos grupos vulnerables afectados, como adultos mayores o personas con discapacidad, con las ayudas y acompañamiento que necesiten, tanto de programas y servicios del Estado como de organizaciones de la sociedad civil o privados", manifestó el subsecretario de Servicios Sociales.

La idea es que con la digitalización del instrumento el Ministerio, a través del Registro Social de Hogares, realice el cruce de información para conocer la situación económica de cada familia y su grado de vulnerabilidad y así llegar con la ayuda lo antes posible a los hogares más afectados.

¿Cómo funciona?

La FIBE operará cada vez que ocurra alguna situación de emergencia o catástrofe en el país, por lo que el ministerio se desplegará en la zona afectada para hacer un levantamiento de información y constatar en terreno el nivel de daño ocurrido.

Una vez que el ministerio tenga la información, el Estado comenzará a gestionar la entrega de beneficios, dependiendo del nivel de afectación de cada familia.

Esta operará en casos como terremotos, incendios, aluviones, etc.

Además el ministro anunció una FIBE Hídrica, la que irá en ayuda de las familias que se han visto seriamente afectadas por la crisis de agua que está enfrentando el país.

"Es una catástrofe, por lo tanto, lo que hemos entendido es que también tenemos que hacer un buen catastro y entregar soluciones a esta emergencia que se ha ido desarrollando de manera lenta, pero que a veces tiene mucha más magnitud”, anunció Sichel.