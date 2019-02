Ministro Ward por denuncia contra presidente de Gasco en Lago Ranco: "En Chile no existen las playas privadas"

24Horas.cl Tvn

06.02.2019

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, se refirió a la denuncia en redes sociales en contra del presidente de Gasco, Matías Pérez, quien fue captado expulsando a un grupo de mujeres desde una zona en Lago Ranco.

La autoridad remarcó que "en Chile no existen las playas privadas", y que se intensificarán las fiscalizaciones sobre el caso, que fue ampliamente difundido por usuarios.

"Este es mi jardín": denuncian violenta reacción de presidente de Gasco al expulsar a mujeres en Lago Ranco Leer más

"Nuestro equipo regional se encuentra en terreno realizando la fiscalización tras la denuncia de Lago Ranco", agregó.

Detallar que un video expone a Pérez increpando duramente a las aludidas, a quienes les enfatizó que "este es mi jardín".

"He tenido problemas con gente haciendo el amor, robándome. Lo lamento. Por último, me pueden pedir permiso. Pero cuando la gente se instala de mala manera. Ustedes se me van", dijo Pérez.

La afectada calificó lo sucedido como "humillante", ya que "nos quitó las cosas, me arrebató el celular y me amenazó con tirarme el teléfono al lago".