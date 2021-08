Minsal adelanta que existirán "mayores libertades" en próximas Fiestas Patrias

Agencia Aton

19.08.2021

Durante el informe televisado por la situación del coronavirus en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que el Ejecutivo dispondrá este lunes de un punto de prensa para anunciar las medidas que contemplará la celebración de Fiestas Patrias en el país, en lo que será la segunda celebración patria en el contexto de la pandemia del covid-19.



Según la autoridad, en las últimas semanas dentro del Minsal “hemos venido trabajando las últimas semanas en un plan para hacer un 18 seguro”, por lo que adelantarán mayores libertades para el entretenimiento de la ciudadanía durante los días festivos.



“Sabemos que la situación epidemiológica hoy día es muy distinta a la que tuvimos el año pasado, donde teníamos una tasa alta de incidencia, de positividad, no teníamos una población vacunada como la tenemos hoy día”, afirmó Daza, remarcando así que “vamos a tener un 18 obviamente con mayores libertades de lo que fue el año pasado”.

No obstante, la situación auspiciosa augurada por el Minsal, contrasta con la comunicada por varios municipios que confirmaron que no realizarán eventos masivos para la celebración patria.



Entre ellos estarán Santiago, que suspendió su evento en el Parque O'Higgins; La Reina, que no realizará la fiesta de la chilenidad en el Parque Padre Hurtado, Ñuñoa, en el Estadio Nacional, además de Copiapó, Coquimbo (en La Pampilla), Valparaíso (Parque Alejo Barrios), Viña del Mar (Sporting Club), Rancagua, Las Cabras, todas las comunas de la región del Maule, Concepción, Talcahuano, Penco y Los Ángeles.