Minsal asegura que mujeres lactantes podrán ser inoculadas contra el COVID-19

03.02.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que las mujeres lactantes sí se podrán inocular contra el covid-19, pase a que durante semanas se habló que no se sabía los efectos secundarios que podría traer las vacunas que ya se están utilizando en el país.



En medio del lanzamiento del plan de vacunación masiva en todo el país, el secretario de Estado fue consultado respecto a ese grupo, ante lo que respondió que el equipo de expertos en la pandemia determinó la seguridad y eficacia de las dosis.

“Respecto a las mujeres embarazadas y lactantes, hay que recordar que la vacuna en su aprobación no regía para ellas. Sin embargo, yo consulté ayer con el departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Minsal y a algunos expertos, y en las mujeres lactantes no hay ningún problema para vacunar", explicó Paris.



Además, detalló que durante los próximos días deberían ser informadas las fechas en que madres nodrizas podrán ser inoculadas, considerando que actualmente no se hace referencia a ellas en el calendario de vacunación publicado por el Gobierno.



“Ellas no están en esta primera etapa de inoculación. Vamos a avanzar sobre ese tema, personalmente y el grupo de expertos en pandemia han dado su opinión positiva sobre esta materia", sostuvo el titular de Salud.



Finalmente, sobre embarazadas, desde el Minsal comentaron que hay que “estudiar sistemática de la literatura de otros países, pero por el momento no se pueden vacunar".