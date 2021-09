Minsal denunciará ante Fiscalía evento masivo en parque Padre Hurtado

Pese a no estar autorizado, el evento convocó a cerca de 9.500 personas en plena pandemia y según reportes la mayoría de los asistentes no respetó la distancia social ni el uso de mascarilla.

13.09.2021

Una denuncia ante la Fiscalía y un sumario sanitario fueron las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud contra los organizadores de la controversial "Interfonda" que se realizó el pasado viernes en el parque Padre Hurtado, La Reina.



Pese a no estar autorizado, el evento convocó a cerca de 9.500 personas en plena pandemia y según reportes la mayoría de los asistentes no respetó la distancia social ni el uso de mascarilla. Además, algunos centro de estudiantes de la Universidad Andrés Bello aseguraron que un caso contagiado de COVID-19 asistió a la fiesta.

Durante el balance de la pandemia de este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que "los organizadores de la fiesta, una vez que sean identificados, serán sometidos a un sumario sanitario y la seremi de la Región Metropolitana ya ha recibido esa instrucción”.



"Ejemplos como estos van en el sentido contrario a lo que queremos para estas Fiestas Patrias. Propiciamos las fiestas familiares, las fiestas pequeñas, las fondas pequeñas, manteniendo los aforos, el uso de mascarilla, la ventilación y el distanciamiento físico", advirtió.



"Los participantes de esta fiesta clandestinas serán responsables de los efectos sobre la salud que puedan producir en sus familias entre sus seres queridos, ya sean niños o adultos mayores, porque los van a contagiar si se han contagiado en esta fiesta clandestina", agregó, remarcando que "ese contagio, si afecta a personas que no están vacunadas o que no tienen su dosis completa de vacunas, y sobre todo si aparece la variante Delta, van a tener graves consecuencias en la salud de esas personas. Por lo tanto, ellos deben hacerse responsables de esta actitud".



Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, remarcó que “las personas que estaban ahí son adultos, por lo tanto se deben comportar como adultos” y los llamó a tomar conciencia "del riesgo sanitario que implica que ellos puedan contagiar, que podemos tener personas enfermas, gravemente hospitalizadas y fallecidas".



"Les pido a ellos que tengan los máximos cuidados en los próximos días, porque pueden contagiar. Les pido que no participen en eventos sociales con personas con las que no han compartido en los últimos días, que se testeen, hay testeos gratuitos en todo el país, antes de acudir a cualquier situación", indicó.

Denuncia ante la Fiscalía

De esta forma, Daza informó que "la Seremi está tomando una serie de medidas. En ese aspecto, lo primero es que hará una denuncia a la Fiscalía con el fin de determinar a los responsables de la convocatoria, porque es indispensable que a pesar de que esto fue un llamado no oficial, ahí hubo responsables que hicieron el llamado a las personas para que concurrieran a ese evento".



"Además, se va a notificar un sumario sanitario al administrador del parque, porque esto dará inicio a una investigación respecto a las medidas adoptadas para el manejo de la situación ocurrida y también se hará una mesa con los alcaldes de los distintos parques para tomar todas las medidas necesarias para los próximos días", agregó.



Respecto al contagiado, la autoridad sanitaria indicó que "todavía no se ha confirmado. De hecho, la Seremi está en contacto con las personas de la universidad y eso no se ha confirmado hasta el momento, pero ese encuentra haciendo la investigación epidemiológica".



"La Seremi está tomando contacto con todas las universidades de las personas que participaron para que levanten información de los alumnos que participaron y frente a cualquier situación de caso positivo se tomen los resguardos necesarios", cerró.