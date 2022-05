Minsal desmintió la existencia de casos de viruela del mono en nuestro país

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, indicó que "no lo hay, lo descarto categóricamente".

Agencia Aton

20.05.2022

Desde el Ministerio de Salud desmintieron durante la jornada de este viernes que existieran casos en nuestro país de la viruela del mono, una rara enfermedad potencialmente mortal que tiene como síntomas la fiebre, el dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, agotamiento, e incluso la inflamación de ganglios linfáticos.

Esto, luego de que el medio de comunicación español "La Vanguardia", asegurara que en Chile ya comenzaran a registrarse los primeros casos de esta infección zoonótica, luego de hacer evidente la preocupación que existe en Europa por la rápida propagación del virus.



"A los casos del Reino Unido, Portugal y España, ayer se sumaron casos en Suecia e Italia, además de en Estados Unidos, Canadá y Chile (también hay dos casos confirmados en Bélgica, uno en Francia y otro en Australia, donde investigan un segundo sospechoso)", consignaron.



No obstante, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, desmintió la existencia de casos de la viruela del mono en nuestro país: "No lo hay, lo descarto categóricamente y yo lamento mucho la falta de rigurosidad que pueda haber tenido este medio (de comunicación) con respecto a esta situación tan delicada".



"Hemos gatillado nuestra alerta interna para tener protocolos de atención, para responder prontamente, tener capacidad diagnostica entre otras materias, pero quiero ser muy claro que no existen casos sospechosos en la actualidad en nuestro país y en caso de existir nosotros seremos los primeros en decírselos y comunicárselo a la ciudadanía desde la autoridad sanitaria", puntualizó.