Minsal por violencia de género: "Todas, todos y todes tenemos derecho a vivir en paz"

14.11.2020

Esta mañana, en marco de un nuevo balance por la situación del COVID-19 en nuestro país, el ministro de Salud Enrique Paris se refirió al trabajo intersectorial que como cartera se encuentran realizando junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el cual se pretende abordar la eliminación de la violencia contra la mujer.

Al respecto, la Dra. Nelly Alvarado, jefa del departamento de DD.HH. y Género del Ministerio de Salud, también se refirió hacia la violencia de género, afirmando que “tenemos, como sociedad, un derecho a vivir en paz. Todas, todos y todes”.

“Debiéramos, por lo tanto, promover estilos de vida saludables desde los hogares. Educar y pesquisar las primeras señales de posible violencia, curar y reparar. En esa línea, es con las que estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer”, sentenció Alvarado.

Asimismo, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, sostuvo que están preparando un programa para capacitar a sus funcionarios en materia de género y violencia contra la mujer. Según indicó, el rol de estos es clave “para entregar el apoyo requerido a tantas mujeres en situación de vulnerabilidad en nuestro país”.

