Mitos y verdades del asma: doctora explica síntomas, edad, causas y tratamiento

04.05.2022

Se estima que cerca del 10% de la población chilena padece asma, enfermedad que con las bajas temperaturas suele intensificar sus síntomas. Ante ello, la doctora María Teresa Parada, médica broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes, explicó en 24 AM los mitos y verdades

Según explicó la especialista en primera instancia, el asma es una enfermedad inflamatoria que ataca "a toda la vía aérea". Como síntomas, hay "obstrucción bronquial, hipersecreción y se va a dificultar el paso del aire".

Respecto a las causas, señaló la doctora, puede afectar a niñas y niños "porque están alérgicos o por carga hereditaria. Existe alrededor de un 40% que no tiene un componente alérgico".

En cuanto al tratamiento, Parada indicó que "son los inhaladores con corticoides. Los broncodilatadores no son tratamiento, es solamente un rescate. El medicamento con corticoides debe mantener se hasta que la enfermedad está remitida".

Mitos y verdades

Sobre si un padre o madre fumadora podría provocar asma en sus hijos, la experta aclaró que no, porque "el tabaco no es la causa del asma. Tiene un componente hereditario y otro que no está establecido. El cigarrro es un deteriorante de lo que ocurre con el asma. O sea, un paciente que es asmático al lado de un fumador va a deteriorar".

En cuanto a la edad de desarrollo del asma, la doctora Parada explicó que "puede ser en cualquier etapa de la vida. Existe un grupo que parte en la infancia, que tienen un componente alérgico y cuando llegan a la adolescencia se duerme y puede reaparecer".

Además, la broncopulmonar destacó que "existe un porcentaje importante" de personas a las que "les puede aparecer en la edad media de la vida e incluso en adultos mayores".

Sobre los ataques asmáticos, la médica afirmó que "por lo general, primero el paciente los identifican clarísimo. Han vivido con esto por mucho tiempo, no es que tenga una crisis a la primera vez".

"Si yo tengo una persona que es asmática y estoy por ejemplo en un asado donde están todos fumando, y veo que empieza a toser, usa su puff (inhalador) de rescate y dice que le duele el pecho, yo puedo pensar que está con una crisis de asma", expresó la doctora.

Respecto a si una persona asmática puede realizar deporte de mediano o alto rendimiento, señaló que mientras esté tratada sí puede. "Tiene que estar en tratamiento. Tenemos triatletas asmáticos que están bien tratados", afirmó.